障害者等用駐車スペースの不適切利用を防ぐ新技術 ー 尼崎スポーツの森で実証実験を開始

VEEMO株式会社

VEEMO株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：米山 玲男）は、展開するサービス「VEEMO Welfare（ビーモ ウェルフェア）」が、兵庫県主催の「ひょうごTECHイノベーションプロジェクト」を通じて、2025年12月10日より「尼崎スポーツの森」で実証実験を開始いたします。

実施実験の概要

VEEMO Welfareは、社会課題となっている「障害者等用駐車スペース」の適正利用を実現するために、車室の中央にスタンド（物理的に車室をブロックする機器）を設置し、ミライロIDと連携された方のみがアプリ操作によりスタンドを下げて車室を利用できます。

【主な特徴】

１．車室を物理的にブロックすることで適正利用以外の入庫を防止

２．デジタル障害者手帳「ミライロID」連携で、本当に必要な方のみが車室を利用可能

３．アプリで完結で、「障害者等用駐車スペース」設置施設での人員対応を削減

■実証場所及び期間

・尼崎スポーツの森（2025年12月10日から2ヵ月程度）

・サンシャインワーフ神戸（立体駐車場３階）（2025年10月から実施中）

※実証場所は、今後も増やしていく予定です。

＜尼崎スポーツの森＞

障害者用駐車場12台の内２台に機器を設置。

＜利用方法について＞

事前登録、利用方法は下記のリンクよりチラシをご確認ください。

▼ダウンロードリンク

https://prtimes.jp/a/?f=d79063-21-979c2631a19579fd34b09da8b6007bfa.pdf

兵庫県 ひょうごTECHイノベーションプロジェクトについて

「ひょうごTECHイノベーションプロジェクト」は、県内の社会課題をスタートアップ事業者等が有する革新的な技術を活用して解決を図り、その成果を同様の課題を有する県内外市町に横展開を目指す取り組みです。

このたび、兵庫県まちづくり部が募集したテーマ「車いす使用者利用駐車区画の不適正利用の防止」において、「VEEMO Welfare」が採択されました。

＜兵庫県 ひょうごTECHイノベーションプロジェクト＞

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/hyogo-tech.html

デジタル障害者手帳「ミライロID」について

「ミライロID」は、障害者手帳を所有している方を対象としたスマートフォンアプリです。ユーザー は、障害者手帳の情報や求めるサポート内容などを登録でき、「ミライロID」を本人確認書類として認 めている事業者において割引が受けられるほか、障害種別に応じて、生活に役立つ情報などを受け取ることができます。また、クーポン提供やチケット販売、広告掲載、他サービスとのAPI連携も行っており、2024 年1月9日からは、オンラインショップ「ミライロストア」をアプリ内に開設しています。 ミライロID 公式サイト：https://mirairo-id.jp/

会社概要

会社名 ：VEEMO株式会社

所在地 ：〒135-8717 東京都江東区豊洲5丁目6番52号

代表者 ：代表取締役 米山 玲男

事業内容 ：駐車場探しアプリ「VEEMO」の開発・運営

バリアフリーソリューション「VEEMO Welfare」の開発・販売

公式サイト：https://veemo.jp/lp

お問合せ先

VEEMO株式会社 お問合せメール

mail：contact@veemo.jp