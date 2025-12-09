【特許出願中】イベント空間を革新する「ZATOオリジナル ヒュッテ」登場。組立10分・導入コスト1/10。申請手続きの負担を軽減した、新型木製ブース（ヒュッテ）を開発

ワールドリカーインポーターズ株式会社

ワインやビールの輸入卸販売や飲食店経営ならびにイベント運営を行うワールドリカーインポーターズ株式会社／株式会社ザート商会（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今里尚史）は、季節イベント・マーケット・屋外ポップアップに最適化した特許出願中の新型木製ブース「ZATOオリジナル ヒュッテ」を開発しました。

本モデルは、従来のヒュッテの課題であった「施工に時間がかかる」「施工・保管・輸送に費用がかかる」「申請に手間がかかる」といった問題を改善し、当社が独自に設計した国内初の組立構造方式を採用した革新的なモデルです。折りたたみ構造により組立約10分・導入コスト従来比1/10を実現し、イベント運営の負担を大幅に軽減します。

なお、特許出願中の対象は組立構造方式に限定され、本リリース内のその他の特徴（施工性・保管性・輸送効率・申請手続き不要など）は製品仕様に基づく説明です。



※「国内初」は、当社が2025年1月に実施したヒュッテ（木製仮設ブース）市場調査に基づく表記であり、折りたたみ機構を備え、10分程度で組立可能な木製ブースの組立構造方式として国内に類似例が確認できなかったことを示しています。本表記は当社調査に基づくものであり、性能や優位性を保証するものではありません。

■開発背景

“マーケット会場の質を上げる”という新たな挑戦

日本で開催のクリスマスマーケットをはじめ、季節イベントや観光イベント、商業施設でのポップアップ開催が増加する中、仮設ブースとして広く利用されるヒュッテには以下の課題が存在していました。

● 組立・撤去に時間と人員がかかる

● 施工費用＆保管スペース費用＆輸送費用がかかる

● 申請に手間がかかる

＊防火地域・準防火地域以外の用途地域であれば、土地に定着性がある場合でも確認申請は不要です。



こうした現場の課題を解決し、より高い運営効率と安全性を追求するため、当社は独自構造による新型木製ブース「ZATOオリジナルヒュッテ」の開発に着手しました。長年のイベント運営ノウハウを背景に、「短時間で組み立てられ、運営コストを抑えながら品質を保つ」という要件を満たす形で、新しい構造設計をゼロから考え、完成させました。

■ 「ZATOオリジナル ヒュッテ」4つの特徴（※特許出願内容ではありません）

1. 独自構造により、組立は約10分

従来の約20分の1にあたる組立時間を実現。折りたたみ構造を採用することで、設営作業の効率を大幅に向上し、現場の人手不足にも対応可能です。



2. 施工費用は従来の約1/10

導入コストが劇的に下がり、初期投資の回収スピードが大幅に早まります。

小規模事業者でも導入しやすい価格帯を実現し、イベント出店のハードルを下げます。



3. 保管スペースは従来比 約1/5

倉庫コストを大幅に削減し、小規模倉庫でも大量保管が可能。

急な増産や追加発注にも対応しやすく、設営現場では動線が広くなることで作業効率が向上します。



4. 40ftコンテナに最大20基を搭載可能

同等サイズの一般的なヒュッテが12～16基であるのに対し、最大20基を搭載できる高い積載効率を実現。1基あたりの輸送コストは約25～40％削減され、導入ハードルがさらに下がります。

※上記の特徴は製品仕様に基づくものであり、特許出願中である組立構造方式そのものの内容ではありません。

■ 先行導入事例

2025年「Marunouchi Street Park 2025 Winter」内のクリスマスマーケットで先行導入し、営業務の短縮、運営人員の削減、来場者・出店者からの高評価といった効果が確認されました。

特に、設営早期化によってイベント前日の準備時間が大幅に減り、現場の作業負担が軽減された点が高く評価されました。

■ 今後の展開

当社は今後、商業施設・自治体・イベントプロデューサーとの連携を強化し、ZATOオリジナル ヒュッテの普及を進めてまいります。



また、イベント運営の効率化と安全性向上を両立する「仮設空間の新しい標準」として、さらなるバリエーション展開も視野に取り組みを進めていきます。

※本リリースは特許出願中の構造の公開を目的としており、販売時期については記載しておりません。

■ 製品仕様

サイズ：W 3,400 mm × D 2,420 mm × H 2,622 mm

材質：木材

組立時間：約10分／1棟

【会社概要】

会社名：株式会社ザート商会/ワールドリカーインポーターズ株式会社

所在地：〒150-0011東京都渋谷区東一丁目29番3号渋谷ブリッジB棟3階

代表者：代表取締役 今里 尚史

事業内容：輸入酒類販売・飲食事業運営・イベント企画運営

URL：https://www.zato.co.jp



【お問い合わせ先】

株式会社ザート商会/ワールドリカーインポーターズ株式会社

広報：神谷