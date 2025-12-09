2026年1月15日開講：元P&Gジャパン執行役員による【顧客起点マーケティングカレッジ】

M-Force株式会社

M-Force株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：長 祐、以下 M-Force）は、大変好評をいただいている、顧客起点マーケティングを体系的に深く学ぶことができる有料講座「実務者のための顧客起点マーケティングカレッジ（全10回）」の第三期プログラムを、2026年1月15日（木）から３月１９日（木）にかけて開講することをお知らせいたします。

売上成長につながる「顧客起点マーケティング」を体系的に学ぶ実践的なオンライン講座

企業のマーケティング現場では、新たな手法が次々と生まれる一方で、「何を基準に考え、どう戦略へ落とし込むか」を体系的に学ぶ機会が不足しています。その結果、散発的なアイデアや一貫性のない施策が点在し、成果につながりにくいという課題が多くの実務者に共通しています。

こうしたニーズに応えるため、9segs(R)やN1分析(R)など革新的な顧客起点マーケティング手法を生み出してきた M-Force は、全10回のオンライン講座「実務者のための顧客起点マーケティングカレッジ」を開講します。

本講座では、現状分析から顧客理解、戦略策定、コンセプト設計、4P施策立案、PDCA構築まで、成果に直結するプロセスを体系的にカバーし、各ステップの実践方法を実務で活用できる形で習得できます。「顧客起点マーケティング」を、知識ではなく“武器”として身につけたい実務者に向けたプログラムです。

【講座概要】

・対象: 事業会社のマーケター、事業企画担当者、商品企画担当者、経営企画担当者

※恐れ入りますが、広告代理店様、コンサルティング企業様、調査会社など弊社と競合する企業様、

またはこれらに該当する企業にご所属の方のご参加はご遠慮いただいております。

・申込: M-Force株式会社のホームページにて（こちらのURLにて申込ください(https://mforce.jp/study-meeting/marketing-college_03.html)）

・形式: Zoomでのオンライン講座（欠席された場合のみ、欠席回の動画を配信いたします）

・期間: ２０２６年１月１５日（木）から３月１９日（木）までの毎週開催（全10回）

・受講料: 15万円 / 1名

【講義内容】

１）顧客起点マーケティング概論 ～成果が出るマーケティングの原則を理解する～

２）顧客戦略の作り方（理論編） ～ターゲット（WHO）と訴求価値（WHAT）の策定方法～

３）顧客戦略の作り方（実践編） ～実例を通じて顧客戦略を考える～

４）コンセプトの作り方（理論編） ～顧客戦略に基づく売上につながるコンセプトの作り方～

５）コンセプトの作り方（実践編） ～実例を通じてコンセプトを作る～

６）4P施策の作り方（前編） ～戦略やコンセプトに基づく4P施策の作り方と実例～

７）4P施策の作り方（後編） ～戦略やコンセプトに基づく4P施策の作り方と実例～

８）マーケティングのPDCA ～戦略や施策効果を測定し、持続的な成長を実現する方法～

９）顧客起点マーケティング応用編１. ～ブランド課題に即したアプローチを学ぶ～

１０）顧客起点マーケティング応用編２. ～ブランド課題に即したアプローチを学ぶ～

【過去のカレッジ受講者の評価】

※第一期カレッジの受講者アンケートデータ- 受講者の声（一部抜粋）- - マーケティングの分析・戦略・施策までの一連の流れがここまでシンプルでソリッドな「型」があるんだという所に感動レベルで凄いと感じました！- - 「型」を知り、うまく活用すればマーケティング課題は解決できる。型とは言い換えれば、誰でも使えるということなので、自信にもなりましたし、知恵にして実践し後輩に伝えていくこともできると思います。- - マーケティングの基礎知識の必要性を強く感じ受講させていただきました。顧客戦略立案からコンセプト策定、４P施策、PDCAといった一連の考え方と、具体的な手法・観点を学べたことが非常にありがたかったです。QAへの細やかな回答からも多くを学ぶことができました。- - 断片的に本を読むことはしておりましたが、"マーケティングの背骨"となるような体型的なフレームワークの学習をしたことがありませんでした。今回のカレッジで得た話とこれまでの経験を対照させながら、「あの本で言っていることは今回のカレッジでいうところのここか。」「あの時のシチュエーションはこういうことか」というような気づきが改めて得られる基準点となった講義。- - 内容（質）だけでなく、量やタイミング（時間帯）、頻度も含め、絶妙でした。過度な負担感ではなく、しかし緊張感や集中力が必要な内容で、成長のための適度な負荷がありました。



M-Force株式会社について

M-Forceは、P&Gをはじめとした事業会社でブランド経営を担ってきたマーケティングの経験豊富なエキスパートによって設立された、顧客起点マーケティングの導入と運用を支援する会社です。属人的な勘や経験に頼るのではなく、「型」として再現可能なマーケティングを

「9segs(R)」「N1分析(R)」「Concept Logic」などの独自メソッドやツールで提供しています。

会社名：M-Force株式会社

代表者：長 祐

設立：2019年1月

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 13F

オフィシャルサイト: https://mforce.jp/



本件に関するお問い合わせ先：M-Force株式会社 セミナー運営事務局

Email：college@mktgforce.com