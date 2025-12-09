【群馬県】12月20日、21日にGメッセ群馬にて開催される『eスポーツ2days 2025』に向けて、プレイベントによるPRを実施！！

eスポーツ選手権実行委員会eスポーツ選手権実行委員会は2025年11月8日（土）、GUNMA eSPORTS（JOMOスクエア2F）にて、12月20日(土)、21日(日)の連日で開催する「eスポーツ2days 2025」に向けたプレイベントを実施しました。大会紹介やエキシビションマッチ、ゲストによるトークショーなど、多彩な企画で会場は大きな盛り上がりを見せました。

■ 第1部：大会紹介

◆ 全日本eスポーツ実況王決定戦（12月20日(土)開催）

12月20日（土）に開催される「全日本eスポーツ実況王決定戦」は選手のプレーを“ドラマ”に変え、観客を熱狂へ導く実況者にスポットを当てた、日本初の全国大会です。

2021年に誕生し、今年で第5回を迎える本大会はタイトルを毎年変えながら、群馬から数多くの実況者が羽ばたいてきました。

今年の実況タイトルは「ポケモンユナイト」。

世代や性別を問わず、多彩なスタイルの“実況者”の誕生が期待されています。

◆ U19 eスポーツ選手権2025（12月21日(日)開催）

「U19 eスポーツ選手権」は、19歳以下を対象としたeスポーツの全国大会です。

今年で第6回を迎える本大会は、若者の戦略的思考やチームワーク、コミュニケーション能力の向上を図るとともに、国内外で有数な若者憧れの大会として開催することを目的としています。

12月21日(日)にGメッセ群馬(群馬県高崎市)にて開催される大会当日は、予選を勝ち抜いた若き才能が、 群馬県の大舞台に集結し熱い戦いを 繰り広げます。

競技タイトル（2部門）

・VALORANT（FPS／5対5）

・League of Legends（MOBA／5対5）

U19 VALORANT部門・決勝カード発表

プレイベント当日、U19 VALORANT部門の決勝カードが発表されました。

VALORANT部門には計86チームがエントリー。

予選を勝ち抜いたのは IGZIST ACADEMY と NORTHEPTION Youth A の2チームです。

プロチームの看板を背負う2チームの白熱した戦いに、大きな期待が寄せられています。

■ 決勝大会概要

日時：12月21日（日）

競技タイトル：「VALORANT」、「League of Legends」

形式：BO1形式

開催場所：Gメッセ群馬（〒370-0044 群馬県高崎市岩押町12－24）

配信：決勝戦は群馬県公式YouTubeチャンネルでライブ配信

内容:11月1日(土)・2日(日)に実施されたVALORANT部門オンライン予選、そして11月29日(土)・30日(日)に開催されたLeague of Legends部門オンライン予選を勝ち抜いた2チームが、U19 eスポーツ選手権2025の王座をかけて決勝の舞台で激突します。

■ プレイベント出演者の発表

TikTokやアーティスト活動で幅広く活躍中の 金子みゆさん が、スペシャルゲストとして「U19 eスポーツ選手権2025」に出演することが決定しました。

金子みゆさんは事前のプロモーション活動にも協力し、自身のラジオ番組「金子みゆのINPUT30」で大会告知を実施。

さらに来場者には金子みゆさんのラジオ番組とU19のコラボステッカーを限定配布し、会場でしか手に入らない特別アイテムを提供します。

■ 第2部：エキシビションマッチ & トークショー

◆ エキシビションマッチ

プロチーム MATAGI SNIPERS と 桐生第一高等学校 eスポーツ部 によるスペシャルマッチが行われました。

競技タイトルはVALORANT、ルールはオーバータイムありのBO1。

試合は高校生チームの勢いが際立ち、桐生第一高等学校は全力でラウンドを取得。

最終結果は、13-0桐生第一高等学校で圧勝となりました。

MCは山内隼鷹さん(eスポーツキャスター)、ゲストに はacoさん(プロeスポーツチーム所属ストリーマー)、 大友美有さん（タレント）にお越しいただきました。

大友美有さんも実況に挑戦し、プロと学生の真剣勝負にさらなる熱気が加わりました。

■ 後援・協賛

◆ トークショー■後援

経済産業省

スポーツ庁

高崎市

上毛新聞社

群馬テレビ株式会社

FM GUNMA

一般社団法人 群馬県eスポーツ連合

東日本旅客鉄道株式会社

※スポーツ庁は「U19eスポーツ選手権League of Legends部門」のみの後援

■協賛