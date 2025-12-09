テンダ、製造業の生産性向上と人材定着をテーマにした共催セミナーへ登壇

株式会社テンダ

マニュアルトータルソリューションを提供し、企業の業務効率化を支援する株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、八千代ソリューションズ株式会社、株式会社シーラベル主催のオンラインセミナー『製造業の働き方改革2.0 ― 生産性向上と人材定着の両立に挑む現場のリアル事例9選』（2025年12月16日(火)開催）に登壇いたします。

本セミナーでは、人手不足が深刻化する製造業における「働きやすさ」と「現場力向上」の最新動向と具体策をお届けし、参加企業の業務効率化と人材定着を支援します。

セミナーの概要

お申込はこちら（無料） :https://clabel.jp/kyousou/seminar/11/?prvcode=aa51cc4a-9222-4333-bc45-90da245e38c1- お問い合わせ：https://tepss.com/contact/

本セミナーは、製造業の現場課題に対し、最新DX活用の成功事例を横断的に学べるオンラインセミナーです。参加者は、現場の負荷軽減と定着率向上を同時に実現した最新事例やツール導入のコツ を通じて、業務改善や戦略策定のヒントを得ることができます。

テンダは、Session5にて「マニュアル整備で実現する生産性向上と人材定着の新戦略」と題し、現場ナレッジを“マニュアル”という資産に転換し、業務標準化と人材育成を同時に進める実践的な手法を紹介します。教育負荷の軽減、定着率の向上、DX推進の基盤づくりといった製造現場の課題解決につながる取り組みを、具体事例を交えて解説します。

＜このセミナーで学べること＞

- 製造現場の生産性向上と人材定着を実現する最新DX活用のポイント- 属人化を防ぎ、技能伝承・教育効率化を進める実践的なアプローチ- 人手不足時代に求められる「働き方改革2.0」の具体策と成功事例

＜こんな方におすすめ＞

開催概要

- 現場の生産性向上や人材定着に課題を感じている製造業の責任者・担当者の方- 技能伝承や属人化の解消、教育の仕組みづくりを進めたい方- DXやデジタルツールを活用して現場改善を推進したい方

開催日時：2025年12月16日（火）10:00～14:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料（事前申込制）

主催：八千代ソリューションズ株式会社／株式会社シーラベル

プログラム：

製造業のDXに貢献する「Dojoシリーズ」について

テンダでは、PC操作のマニュアルを自動作成することができる「Dojo」、現場作業のマニュアルをスマートフォンで簡単作成・共有できる「Dojoウェブマニュアル」および大容量製品マニュアル・工業製品マニュアルに最適なクラウド型マニュアルマネジメントシステム「e-manual」など、企業の業務マニュアル作成、業務手順書作成、教育コンテンツ作成などの目的に応じて、最適なソリューションを提供しております。マニュアル作成工数を最大96％削減し、業務の標準化や企業のワークスタイル変革を実現し、お客様のDX推進をサポートしてまいります。

「Dojoシリーズ」の詳細はこちら https://tepss.com/ (https://tepss.com/)

- 「Dojo」製品ページ：https://tepss.com/dojo/- 「Dojoウェブマニュアル」：https://tepss.com/dojo-wm/- マニュアルマネジメントシステム「e-manual」：https://tepss.com/e-manual/- マニュアル作成代行サービス：https://tepss.com/manual-consulting/- お問い合わせ：https://tepss.com/contact/株式会社テンダ 概要

【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設 立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃

【資本金】325百万円（2025年5月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

