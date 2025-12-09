【笑いでつながるクリスマス婚活】12月14日開催！「松竹芸能×IBJ Matching」による100名規模のクリスマスイベント

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching（IBJマッチング）」は、2025年12月14日（日）、松竹芸能株式会社との特別コラボとして、100名規模の限定イベント「松竹お笑いライブ×クリスマス婚活スペシャル」を東劇ビル（東京都中央区）で開催します。ステージには、次世代ブレイク候補の「トワイライト渚」と「風穴あけるズ」が登場。煌めくクリスマスムードの中、ライブで盛り上がりながら自然な出会いを楽しめる、笑いとときめきの特別な時間をお届けします。

婚活市場で注目される“体験シェア型”イベント

近年、婚活の場では「ただ話す」だけでなく、“共通体験を通して自然に仲が深まる”スタイルが支持されています。ライブやゲーム、食事を介した体験型イベントは、初対面でも距離が縮まりやすく、満足度が高い傾向があります。

今回のクリスマス企画では、松竹芸能の芸人によるライブや大喜利を通じて、“笑いを共有する”ことで参加者同士がリラックスし、自然な交流が生まれる環境を提供します。

イベントの見どころ

１. 目の前で楽しむ“お笑いライブ”

次世代人気芸人「トワイライト渚」と「風穴あけるズ」の特別ステージで、会場全体が笑顔で包まれます。初対面でも自然と緊張がほぐれ、会話しやすい雰囲気に♪



２. 大喜利×グループ交流

芸人がMC＆ジャッジとして盛り上げるので、会話が苦手でも安心して楽しめます。



３. 恋のミニゲーム

男女の距離がぐっと縮まる仕掛けが満載！

クリアした方にはXmasプレゼントも♪

４. 前回好評だった企画がパワーアップして復活

前回、松竹芸能とのコラボ企画に参加いただいた方から、「話しやすかった」「空気が明るくて緊張しなかった」など多くの声が寄せられました。今回はクリスマス直前に、特別版として開催します。笑いあり、驚きありの企画が盛りだくさん！

イベントの詳細

■「クリスマス限定イベント」各地域で展開

大喜利のお題を掲げる「風穴あけるズ」前回行ったミニゲーム『叩いて被ってじゃんけんぽん』[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/911_1_08425c35a0ec605f1ff046f48194081e.jpg?v=202512091058 ]

東京以外でも、地域・年代に合わせた100名規模のクリスマスイベントを企画しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/911_2_5ff851ce59e3b14b26898fa66d435a1f.jpg?v=202512091058 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/911_3_ca66da62e40e97189bebefdb761a33f8.jpg?v=202512091058 ]■IBJ Matching

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数