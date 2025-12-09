俳優・中沢元紀さんも登場！　猫のスペシャリストたちを取材した『猫びより』2026年冬号が12月12日（金）に発売

辰巳出版株式会社岩合光昭さんの愛猫・智太郎。紙袋に入ってご満悦（表紙写真撮影・岩合光昭）

猫専門誌『猫びより』は、著名な写真家の連載を毎号楽しめるだけでなく、医療、住まいなど、猫好きさんや飼い主さんの「今、知りたい！」トピックが満載。猫を愛する人なら必ず満足できる、見応え・読み応えたっぷりの猫雑誌です。

今号も猫好きさん大満足の内容です

12月12日（金）発売の『猫びより』2026年冬号の巻頭特集は「猫のスペシャリスト」。猫の躍動を逃さず捉える写真家、猫だけを彫る彫刻家、猫専門の動物病院など、それぞれの形で猫愛を究める専門家にお話を伺います。

動物写真家・岩合光昭さんは、滋賀で生きる猫たちと出会います。NEWS・小山慶一郎さんの連載では動物専門のオンライン寄付サイトを運営する公益社団法人「アニマル・ドネーション」に注目。犬猫写真家・新美敬子さんは看板猫たちが迎えてくれる街、香港島の上環・中環を訪れました。

特別付録「猫びよりカレンダー2026」

表紙を飾るのは、笹かま色にブルーの瞳がチャームポイントの「白蓮」

毎年大好評の「猫びよりカレンダー」。連載「神様・仏様・お猫様 神社仏閣の猫」でおなじみの写真家・小森正孝さん撮影のカレンダーには、四季の移ろいを感じながら暮らす猫たちが登場。2026年を楽しく彩ってくれること間違いなしです。

連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）で活躍の俳優・中沢元紀さんにインタビュー

1-2月は長野県にある修那羅山安宮神社の「レオ」今は離れて実家で暮らす愛猫「ルート」（推定12歳♂）についてお話を伺った

連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）で主人公の夫・柳井嵩の弟である柳井千尋を好演した俳優・中沢元紀さん。ご実家には、中沢さんが中学生の時に知人から譲り受けた猫・ルートくんがいます。1st写真集のタイトル『ルート』に絡めるほど大切な存在となっているルートくんについて、出会った当時の思い出やご家族とのエピソードも交えてお話しいただきました。離れて暮らしていても中沢さんの心の支えであり続けるルートくんの、凛とした姿が浮かび上がります。

特集「猫のスペシャリスト」

猫の躍動感を追求する写真家・小野一俊さんの愛猫・ジン君（4歳♂）

今号特集には、猫の幸せや魅力を追求し、尽きぬ愛情をそれぞれの形で究めた「猫のスペシャリスト」が集います。猫の一瞬の動きを捉える写真家、猫だけを彫る彫刻家、猫専門の動物病院など、猫に特化するからこそ光る知恵や技術についてお話を伺いました。

【猫のスペシャリスト・もくじ】

猫の躍動感を追い続ける写真家・小野一俊さん

二度と同じ動きをしない猫の一瞬の魅力を逃さず捉える写真家・小野一俊さんに撮影の裏側を伺います。

猫だけを彫る彫刻家・花房さくらさん

人間味あふれる表情がかわいい猫たちの作品で人気を博す彫刻家・花房さくらさんのアトリエにお邪魔します。

猫に特化した診療を 獣医師・木村奈美先生

猫専門の動物病院として、あちこちに猫ファーストのこだわりが詰まった「むさし小金井キャットクリニック」。院長の木村奈美先生は、猫の身になって考えながら今日も診療を続けます。

猫も人も幸せに暮らせる仕組みづくりを追求するNPO法人「ツキネコ北海道」

行き場のない猫と、猫との暮らしを諦めざるを得ない高齢者をつなぐ。保護猫活動の新たな形を切り拓いたNPO法人「ツキネコ北海道」の代表・吉井美穂子さんにお話を伺いました。

新商品は預かりっ子がお試し！ 猫用品が揃う「ねこもの屋ぽんこ堂」

猫の預かりボランティアをしながら、得意の編み物を生かしてさまざまな猫用品を生み出す「ねこもの屋ぽんこ堂」店主・木村景子さんの仕事場に伺いました。

地域の力で動物福祉の輪を広げる「こうが人福祉・動物福祉協働会議」

人もお金も足りないけれど、市民が自分にできることを少しずつ協働すればより良い環境ができるはず。「こうが人福祉・動物福祉協働会議」の発起人の一人、田中ヒロヤさんにお話を伺います。

サブ特集「はじめるなら今！ 猫の歯みがき教室」

作品制作を見守るのは花房さくらさんの愛猫「むぎ」（左・12歳♀）と「ひな」（14歳♀）猫専門の動物病院「むさし小金井キャットクリニック」の看板猫「ごまたま」（10歳♀）歯みがきのコツは、猫が嫌がったらすぐやめること。慣らし方も具体的に解説

猫に多い「歯周病」。放置していると腎臓病や心臓病など、さまざまな病気の発症リスクを高めてしまう恐ろしい病気ですが、歯みがきを習慣づけることで予防できます。最初は口を触るだけ、ちょっと慣れてきたら歯を触ってみるなど、順を追って歯みがきのコツを解説しています。肩の力を抜いて、ゆるく気長にチャレンジするのがポイントです。

【商品概要】

『猫びより』2026年 冬号 No.139

定価：1,390円（本体1,264円＋税）

体裁：A4変型判／128ページ

発売日：2025年12月12日

発行：辰巳出版株式会社

