【12/23限定配信】エンバーポイントが2026年の戦略立案に役立つ「マルチチャネル調査レポート解説」セミナー開催

エンバーポイント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：五十嵐 真人、以下エンバーポイント）は、2025年12月23日（火）11時00分に、オンラインセミナー「Channel Insights 2025 ～最新マルチチャネル調査レポートを徹底調査～」のアーカイブ配信を実施します。本セミナーは、2025年8月に開催し、多くの反響をいただいたものです。

ウェビナーの申込みはこちら :https://emberpoint.com/events/webinar251223.html

■ 開催背景：2026年のマーケティング戦略立案に向けて

企業のマーケティング活動において、メール、LINE、SMS、アプリ通知など、顧客接点は複雑化しています。年末を迎え、多くのマーケティング担当者が2026年に向けた戦略立案に取り組んでいることと推察します。

しかし、「今年実施した施策は本当に顧客に届いていたのか」「来年はどのチャネルに投資すべきか」という問いに対し、明確なデータを持って答えられる企業は多くありません。 2025年8月に開催した本ウェビナーは、こうした課題を持つ多くの担当者様にご参加いただき、高い評価をいただきました。この度、見逃された方や、来年の計画を固めたいというご要望にお応えするため、1日限りのアンコール配信を決定しました。

■ 本ウェビナーで得られるインサイト

本ウェビナーでは、独自調査「マルチチャネル調査レポート2025年度版」に基づき、消費者の実態をデータで可視化します。感覚論ではない、数値に基づいた顧客理解は、2026年のROI（投資対効果）を高めるために役立ちます。

【主なテーマ】

●メッセージ配信

顧客が許容する「ちょうど良い」頻度や、メッセージを確認する時間帯について解説

●開封率向上のための「時間」の壁

1通のメールを読むのにかける平均秒数を検証し、「長文メール」のリスクなどを考察

●チャネルごとの「期待値」の違い

SMSの用途として顧客が受信を許容する「緊急度・重要度」のライン

LINE公式アカウントのブロックを防ぎエンゲージメントを高める活用法

●デジタル接点の「飽和」実態

ユーザーのスマートフォンに入っているアプリの平均数など、アプリの利用実態を解説

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85735/table/42_1_43f87fc4353fda5dcfad1033fab6ba51.jpg?v=202512091058 ]ウェビナーの申込みはこちら :https://emberpoint.com/events/webinar251223.html

登壇者

エンバーポイント株式会社 グロースパートナー室 室長 長沼 晃司

エンバーポイントの前身であるアルトビジョンに新卒入社。入社当時、社員数10名足らずのベンチャー企業で、営業、マーケティング、セミナー企画、配信代行、メールの制作ディレクションなどさまざまな業務に携わる。

現在は、エンバーポイント グロースパートナー室の室長として、顧客企業が効果的にメールマーケティングを行うためのコンサルティング、課題解決に取り組む。

エンバーポイント株式会社 営業部 Customer Success Leader 岩井 智子

2010年にエンバーポイントの前身であるエイケア・システムズに入社。主に既存営業として複数の大手アパレル企業等をメインで担当。現在は、約700社のクライアントを担当するCustomer Successチームを牽引。

既存顧客向け提案以外に、事例作成、各種オフサイトイベントやウェビナー、キャンペーンの企画立案実行を担当。

■エンバーポイント株式会社について

エンバーポイントは、メールマーケティングの黎明期から20年以上にわたり、企業のコミュニケーション活動を支援しています。業界最高水準のメール配信性能を誇るメール配信サービス「Mail Publisher」を基盤に、現在はMA（マーケティングオートメーション）ツール「Engage Cros」やセミカスタム型モバイルアプリパッケージ「App Publisher」などを通じて、統合メッセージングプラットフォームとして機能強化を図っております。これらのサービスを通じて、企業とお客様のエンゲージメント強化をサポートしています。詳細については、https://emberpoint.com/company.html をご覧ください。

