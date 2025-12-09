京都府立堂本印象美術館(所在地：京都府京都市北区 https://insho-domoto.com/ )は、「〈没後50年記念〉特別企画展モダンなときめき―智積院襖絵の魅力―」を2026年1月20日(火)～3月22日(日)に開催いたします。





展覧会チラシ









■展覧会概要

堂本印象(どうもといんしょう、1891-1975)は、生涯にわたり全国13カ所の社寺の襖絵制作をおこなっています。今回は、印象没後50年を記念し、そのなかでも、現代女性を題材にした新感覚の襖絵として今なお高い人気を誇る《婦女喫茶図》をはじめとする智積院の襖絵を紹介します。

昭和33年(1958)、智積院境内に賓客を迎える場として宸殿が再建され、そこに飾る襖絵として、印象に依頼がなされました。智積院に長谷川等伯父子による国宝《楓図》《桜図》がありますが、宗教活動は時勢と無縁であってはならないという寺の意に応えて、印象は「百年ぐらいは悪口を言われるだろう」という覚悟のもと、思い切りモダンな構想で描くことを決めたのでした。世間の批判をものともせず、新しい表現を追求し続けた印象の創作姿勢をご堪能ください。

また、本展にあわせて、茶の湯を愛した印象自らが手掛けた茶道具なども展示します。新収蔵品も約20点公開しますので、この機会に是非お楽しみください。









■みどころ

(1)【京にモダンあり！！革新的な表現で当時話題をよんだ智積院襖絵を紹介】

昭和33年、堂本印象が依頼を受けて制作した智積院襖絵は、野点をする現代女性という寺院の襖絵としては型破りなモチーフを描いた《婦女喫茶図》をはじめ、モダンな意匠によって注目されました。常に新しい表現を目指そうと果敢に取り組んだ、印象による襖絵18面(通常非公開)を特別に展示します。





(2)【智積院《婦女喫茶図》にちなんで、茶の湯を愛した印象による茶道具に注目！】

数寄者であった父・伍兵衛による影響で、自邸に茶室をしつらえるほど茶の湯に親しんでいた印象。自身の主宰する画塾東丘社でも茶会を催し、「精神修養に資する」として、芸術活動に重要な役割を果たすと考えていたようです。印象は茶の湯を嗜むだけでなく、茶道具も自ら制作していました。本展では、新収蔵品の茶杓《アビ二オン》をはじめ、茶碗や釜など、印象ならではの独創的なデザインの茶道具を紹介します。





(3)【カラフルな抽象画や現代風俗を描いた作品など、職員の選ぶ「モダンなときめき」が大集合！！】

印象は伝統的な日本画にとらわれない、様々な「モダン」な作品を残しています。そのなかでも当館の職員が選ぶ、思わず「ときめく」作品を展示します。珠玉の作品をお楽しみください。









■おもな出展作品

【京にモダンあり！！現代女性を描いた大胆な襖絵】

《婦女喫茶図》昭和33年(1958) 智積院蔵





【長谷川等伯父子筆 国宝《桜楓図》に対抗！】

《松桜柳図》昭和33年(1958) 智積院蔵





【印象によるモダンな茶道具】

茶碗《雨もまたよし》昭和39年(1964)





茶入《豊穣》、茶杓《アビニオン》昭和38年(1963)





【職員の選ぶ「モダンなときめき」】

《モンマルトルのバー》昭和27年(1952)





《聖歌》昭和44年(1969)





※すべて堂本印象作 表記のない作品はすべて京都府立堂本印象美術館蔵









■展示会詳細

展覧会名：日： 〈没後50年記念〉

特別企画展 モダンなときめき―智積院襖絵の魅力―

英： 50th Anniversary of his death Special exhibition

The Allure of Fusuma-e -Mesmerizing modernity arose

in sliding doors of Chishakuin Temple

会期 ： 2026年1月20日(火)～3月22日(日)

開館時間： 9:30～17:00(入館は16:30まで)

休館日 ： 月曜日(月曜日が祝休日の場合は翌平日休館)

入場料金： 800円(640円)、高大生500円(400円)、65歳以上400円(320円)

(要公的証明書)

※( )内は20名以上の団体料金。

※中学生以下および障害者手帳をご提示の方

(介護者1名を含む)は無料。

主催 ： 京都府、京都府立堂本印象美術館

(指定管理者：公益財団法人京都文化財団)、京都新聞

特別協力： 総本山智積院





予定を変更する場合がございます。

ご来館前に当館ホームページなどで最新情報をご確認ください。









■関連イベント

【ギャラリートーク(参加費・申込不要、要観覧券)】

日時：2026年2月7日(土)、3月7日(土)いずれも14:00より

会場：2階展示室









■館外イベント

シンポジウム【堂本印象『いの字絵本 恋の都大阪の巻』とは何か―青年画家の心をとらえた大阪のまちと女性―】

『いの字絵本』復刊・復刻を記念して、シンポジウムを開催します。

登壇：橋爪 節也 大阪大学名誉教授

高井 多佳子 高島屋史料館 研究員

杉本 喜代一 杉本梁江堂(『いの字絵本』発行元)

正木 利和 美術ジャーナリスト(元産経新聞文化部編集委員)

松尾 敦子 京都府立堂本印象美術館 主任学芸員

進行：林屋 祐子 京都新聞社 文化部





日時：2026年2月1日(日)13:30～15:30(開場 13:00～)

場所：住まい情報センタービル 3階ホール

大阪市北区天神橋6丁目4-20(大阪くらしの今昔館 同ビル内)

定員：150名［無料/要申込］※2025年12月12日(金)より受付開始(予定)

主催：堂本印象と大阪研究会、京都府立堂本印象美術館、京都新聞

共催：大阪市立住まいのミュージアム(大阪くらしの今昔館)

助成：公益財団法人 芳泉文化財団

※申し込みなど詳細は当館ホームページで発表