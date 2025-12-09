株式会社アイエスエイ(略称：ISA、東京都新宿区、代表取締役社長：柳原 康慈)が提供する接点監視装置「DN-3810BSシリーズ」が、道路交通システムや自治体防災システムを中心とした公共インフラ領域で採用を広げています。老朽化した設備の延命、既存監視盤の増設、遠隔監視点の追加など、インフラ現場で高まる「監視強化ニーズ」に対応できる点が評価されています。





DN-3810BSシリーズは、制御部・ネットワーク・電源の三重冗長化により、公共インフラに求められる“止めない監視”を実現する高可用性の接点監視装置です。最大168点の無電圧接点監視に対応し、道路交通管制センター、料金所(ETC)設備、トンネル設備、防災無線、中継局、河川水位センサーなど、幅広いI/O監視に活用されています。





DN-3810BSシリーズ 製品写真





■ 採用が進む背景

公共インフラ分野では、設備更新の遅れや災害対策強化に伴い、既存設備を活かして監視を強化するニーズが増加しています。DN-3810BSシリーズは、上位システム(SCADA・中央監視)との豊富な連携実績、ホットスワップ対応、長期供給モデルなど、運用現場で求められる要件を網羅しており、既存システムとの親和性が高い点が導入を後押ししています。









■ 三重冗長化と高可用性





システム冗長化と故障発生イメージ





制御部冗長化、ネットワーク冗長化、電源冗長化の3構成を採用。いずれかの系統が故障しても、接点監視・通知機能を継続できる設計で、道路交通システムや防災システムに必須とされる高可用性を実現します。









■ 電源冗長構成





電源の冗長化イメージ





AC100/200V または DC48V の二重電源構成により、片系停止時でも安定した電源供給を維持。ACとDCの混在構成にも対応し、現場条件に合わせて柔軟に構成できます。









■ 主な導入分野

・道路交通管制センター(情報板・監視装置の接点監視)

・ETC／料金所設備の故障・電源異常の一次検知

・トンネル設備(換気・照明・非常通報システムなど)の遠隔監視

・自治体防災システム(防災無線・中継局・河川水位センサー)

・防災センター・庁舎内の設備統合監視









■ 主な特長

【冗長性】

制御部(統合管理ブレード)・ネットワーク・電源の三重冗長構成

【接点入出力】

最大168点入力(無電圧 a/b 接点)／96点出力に対応

【通信連携】

LAN、SNMP、RSH、HTTPコマンド、I/O リレー出力

【通知】

モニタ表示、警報出力、ネットワーク通知、メール通知

【長期供給】

公共インフラ向けモデルとして長期運用に対応









■ 仕様表





DN-3810BSシリーズ 仕様表





■ シリーズ構成





DN-3810BSシリーズ製品一覧（型番・構成）





■ 採用メリット

・既存設備に追設可能で、更新コストと工期を最小化

・一次異常検知を高速化し、指令・復旧対応を迅速化

・豊富な連携実績により、既存監視網・中央監視への組込みが容易





DN-3810BSシリーズは、公共インフラ設備の長期安定稼働を支え、道路交通システムや防災システムの保全性向上に貢献する接点監視ソリューションとして注目されています。









■製品URL

https://isa-j.co.jp/product/dio/dn-3810bs/









■会社概要

株式会社アイエスエイは、ネットワーク技術を中核に『測る』『知らせる』『対応する』『守る』という4つの領域で製品を展開する、1979年創業のITメーカーです。





商号 ： 株式会社アイエスエイ

代表者 ： 代表取締役社長 柳原 康慈

所在地 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-16 新宿6丁目ビル

設立 ： 1979(昭和54)年10月

事業内容： ネットワーク警告灯、IoT計測機器、自動運転システム、

電源関連装置、遠隔監視装置、HP・Sun等のリファービッシュ

資本金 ： 10,000万円

URL ： https://isa-j.co.jp/

E-mail ： info@isa-j.co.jp





※文中の社名、製品名、機種名は、各社の登録商標です。

(C) 2025 ISA Co., Ltd.