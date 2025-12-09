イタリアの英語医学部進学を専門とする「イタリア医学部予備校」(運営：MED ITALY株式会社／本社：東京都港区、代表取締役：近藤 晋一郎)は、12月1日に、2025年度にイタリア医学部に入学した学生の合格体験記を新規でHPに公開しました。





2025年のイタリア医学部入学試験では、当校から合格者107名(国公立18名、私立89名)を輩出しています。ハンガリー医学部などの東欧の医学部が有名な海外医学部ですが、昨今学費が安い(国公立約30万・私立約300万)、教育の質が高い、英語で医学が学べるなどの理由からイタリア医学部を受験する学生が増加しています。また年齢制限がないため社会人も受験しやすい環境であるということも日本人がイタリア医学部を選ぶ要因となっています。





以下は、新しく公開した合格体験記の抜粋として、一名の合格体験記を掲載しております。その他の合格体験記はこちらをご覧ください。

https://kondomeditaly.com/voice/









合格体験記の抜粋(竹山 有須さん)

竹山 有須さん(カトリカ大学)





●「イタリア医学部予備校」に対する感想

イタリア医学部予備校は、イタリア医学部留学に関する最新で豊富な情報を持っており、自分だけでは分かりにくい入学手続きや書類の準備なども分かりやすく案内していただけました。さらに、複雑で不安の多い受験手続きについても代行してくださったため、受験中は安心して勉強に専念することができ、大変助かりました。留学を目指すうえで心強い存在だったと感じています。





●イタリア医学部を目指そうと思ったきっかけ

私はアメリカの大学でPre Medを専攻し、昨年卒業しました。しかし、アメリカでメディカルスクールに進学するには外国籍であることや費用面でとても大きなハードルがある事が分かりました。そこでアメリカ以外の医学部を選択肢として考えるようになりYouTubeでイタリアの英語医学部を見つけました。さらにカトリカ大学はアメリカのメディカルスクールに編入できる制度があると知り、本命をカトリカ大学に定めて勉強を始めました。





●受験までに感じていた不安

近年、イタリアの英語医学部は世界的に注目され志願者が増加し、ここ数年で難易度が上がっていると知り、不安を感じていました。さらに、カトリカ大学の過去問題を調べると理系科目だけでなくヨーロッパの常識やカトリックの宗教に関する出題もあり、対策が十分にできるかどうか心配でした。そのため最後まで気を抜けず、試験当日まで緊張感を抱えていました。





●カトリカ大学英語医学部について

今年、カトリカ大学(ローマキャンパス)に入学した日本人学生は私一人でしたが、世界各国から集まる仲間と学ぶ環境はとても刺激的です。カトリカ大学は、成績優秀者であれば4年次からアメリカのThomas Jefferson大学へ編入できる制度があり、学費も通常の進学ルートより抑えられる点が大きな魅力です。またローマ中心地へ電車ですぐ行ける便利な立地に加え、隣接する有名なGemelli病院が臨床教育の場として活用でき、医学を学ぶ環境として非常に恵まれていると感じます。





●今後の受験生に対するメッセージ

世界には英語で学べる医学部が増えていますが、イタリアは他国に比べて学費が安く、食べ物も美味しいという大きな魅力があります。さらに歴史的建造物や世界遺産へ気軽に観光へ行ったり、日常生活の中で多くの刺激を受けられます。日本から遠いという不便さはありますが、思っていたより治安も良く安心して暮らせています。誰もが経験できることではないからこそ、視野を広げたい方にぜひ挑戦をおすすめします。





カトリカ大学のキャンパスの様子





その他の合格体験記はこちらをご覧ください。

https://kondomeditaly.com/voice/









■イタリア医学部予備校のサービス

当校では、イタリア医学部受験を志す日本の学生に向けて、最新の大学情報はもちろん、合格者の実体験や現地の街の治安、生活のしやすさなどの事情を総合して、志望校選びや入試対策、留学手続き、現地での渡航後のサポートを実施しております。無料の個別相談会も随時実施しております。「直接話を聞いてみたい」という方はお気軽にお申し込みください。

今後も「イタリア医学部予備校」は、海外の医学部進学に関心を持つ学生や保護者の皆さまに対して、確かな情報と具体的な進学支援を提供し続けてまいります。









■会社概要

会社名 ： MED ITALY株式会社

代表者 ： 代表取締役 近藤 晋一郎

所在地 ： 東京都港区芝公園3丁目4-30 32芝公園ビル7階

事業内容 ： イタリア医学部予備校 運営

公式HP ： https://www.kondomeditaly.com/

公式ブログ： https://kondomeditaly.com/blog/

YouTube ： https://www.youtube.com/@meditaly-japan