¤³¤ÎÅÙ¡¢ÁØ±À¶®É¹ßÆ¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢㈱¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Ä¥¢ー¥º¤ÎÎ¹¹Ô´ë²è¼Â»ÜµÚ¤ÓÁØ±À¶®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î±¿±Ä´ÉÍý¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÂçÀã¥À¥àdeÅßÍ·¤Ó2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀã¥À¥àdeÅßÍ·¤Ó¤Ï¡¢´Ñ¸÷Ä£¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÏ°è´Ñ¸÷Ì¥ÎÏ¸þ¾å»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¥À¥à¸Ð¤ÎÃæ¡¢¤·¤«¤â¹ñÎ©¸ø±àÆâ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Åß´ü¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¹¹¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥À¥à¸Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¡¢**¡Ö¹ñÆâºÇÂçµé¡ª¤È¤Ê¤ë¡¢Á´Ä¹Ìó300£í¤Î¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥¹¥é¥¤¥Àー¡Ê¥Á¥åー¥Ó¥ó¥°¥Ñー¥¯¡Ë¡×¤äÌ¤³«Âó¤Î¥À¥à¸Ð±üÃÏ¤Ç¤Î¡Ö¸¸¤ÎÀãÈß¡¦¸ÐÉ¹´Ñ¾ÞÈë¶¥Í¥¤¥Á¥ãー¥¯¥ëー¥º¥Ä¥¢ー¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª** ¤³¤Î»þ´ü¡¢ÂçÀã¥À¥à¸Ð¤Ç¤·¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¢ã¼Â»Ü³µÍ×¢ä
¢£³«ºÅÆü¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë～¡¡1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10¡§00～16¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì15¡§30¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¼Â»Ü¼çÂÎ¡¡¡¡¡¡ÁØ±À¶®É¹ßÆ¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¢£±¿±Ä¼çÂÎ¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁØ±À¶®´Ñ¸÷¶¨²ñ¢£Î¹¹Ô´ë²è¼Â»Ü¡¡㈱¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Ä¥¢ー¥º¢£±¿±Ä´ÉÍý¡¡¡¡¡¡㈱KEN-TOUR¡¡¡¡¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¡㈱I-PRO¢£Ï¢·È»ÔÄ®Â¼¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»¾åÀîÄ®¢£¶¨¡¡¡¡ÎÏ¡¡¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»³«È¯¶É¡¡°°Àî³«È¯·úÀßÉô¡¡°°Àî²ÏÀî»öÌ³½ê¡¡ÂçÀã¥À¥à´ÉÍý»Ù½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹°°Àî»Ù¼Ò¡¢HBCËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡¢㈱¥È¥é¥¤¥º¢£¶¨¡¡¡¡»¿¡¡¡¡¡¡Columbia¡¢DOD¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥Ü¥È¥ê¥ó¥°㈱¡¢㈱¥¿¥¤¥ß―¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô㈱¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡https://sounkyo.net/taisetsu_ice-carousel/https://sounkyo.net/taisetsu_ice-carousel/
¿·µ¬´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ìÎã¡¡
①¹ñÆâºÇÂçµé¡ª¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥¹¥é¥¤¥Àー(¥¹¥Îー¥Á¥åー¥Ó¥ó¥°)ÂÎ¸³
ÂçÀã¥À¥à¸Ð¼þÊÕ¤ÎÀã¸¶¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¹¥Îー¥Á¥åー¥Ó¥ó¥°ÀìÍÑ¥Ñー¥¯¤ò¿·Àß¡ª¥¹¥Îー¥Á¥åー¥Ö¤Ç³êÁö¤¹¤ë¼ê·Ú¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¼ã¼ÔÁØ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë°ÂÁ´¤ÊÀß·×¤È¤·¡¢¥À¥à¸Ð¼þÊÕ¤ÎÎÓ´Ö¤È¤¤¤¦¼«Á³´Ä¶¤â³è¤«¤·¤¿¡¢Á´Ä¹Ìó300£í¤ÎÎÓ´Ö¥³ー¥¹¤ÈÀã¸¶¥³ー¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë·Ê¿§¤ä³êÁöÂÎ¸³¤âÄó¶¡¡£ÉáÃÊ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÂÎ´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
② ¢ã¥×¥ì¥ß¥¢¥à¢ä ÂçÀã¥À¥à¸Ð¡ÖÈë¶¡×¥Í¥¤¥Á¥ãー¥¯¥ëー¥º
ÂçÀã¥À¥à¸Ð±üÃÏ¤ÎÃ¯¤âÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Èë¶¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¸¸¤ÎÀãÈß¡ÊÀã¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¡Ë¤äÅà·ë¤·¤¿¸ÐÌÌ¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¡£ÃÏ¼Á³Ø¤ä¼«Á³´Ä¶¤Î²òÀâ¤ò¸ò¤¨¡¢ÂçÀã»³¹ñÎ©¸ø±à¤ÎÅß¤Î¿ÀÈë¤òÂÎ¸³¡£¥¨¥³¥Äー¥ê¥º¥à¤ò½Å»ë¡£¥¹¥Îー¥âー¥Ó¥ë¸£°ú¤Î¥é¥Õ¥È¥Üー¥É¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Îー¥·¥åー¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¬¥¤¥É¤¬°ÆÆâ¤¹¤ëÌó40Ê¬¤Î¥Ä¥¢ー¡£ÀãÈß¤ä¸ÐÉ¹¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ò²òÀâ¡£ÃÏ¸µ¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤êÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ä¼«Á³Ê¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¢¥¤¥¹¥«¥ëー¥»¥ëÂÎ¸³¤äÅßÍ·¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤´»²²Ã¤Î¤ªµÒÍÍ°Ê³°¤Ï¡¢ÂçÀã¥À¥à¸ÐÆâ²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£