経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォーム「DIGGLE」を開発・提供するDIGGLE株式会社(本社 : 東京都港区、代表取締役 : 山本 清貴)は、「DIGGLE予実管理」の配賦機能をアップデートしたことをお知らせします。今回のアップデートにより、配賦シナリオの比較など、シミュレーションがより手軽に行いやすくなりました。

■「DIGGLE予実管理」の配賦機能とは

前提として、「DIGGLE予実管理」の配賦機能では、配賦元・配賦先・配賦基準を柔軟に設定し、多段階や複雑なロジックの設定が可能です。

■配賦機能アップデートの概要

これまでは、「DIGGLE予実管理」の分析画面では1つの配賦シナリオの表示を基本としていました。今回のアップデートにより以下が可能になり、配賦シナリオの切り替えや配賦シナリオごとの比較などが手軽に行えるようになりました。・各配賦ルールの有効/無効をワンクリックで変更・配賦反映後の数値のスナップショット(※)保存また、合わせてパフォーマンス改善により、PL分析画面における配賦結果の表示速度が向上しました。

※スナップショットとは、予算／見込バージョンの時点記録のこと。保存したスナップショットは、P/L分析画面の分析対象として利用できます。

■開発背景

配賦とは、複数の部門や製品に共通してかかる人件費や光熱費などの共有コスト（間接費）を一定のルールで割り振ることです。企業の考え方によりそのルールは大きく異なりますが、少しの匙加減で部門や製品の利益率が大きく変わる規模の大きい企業ほどロジックは複雑になり、また最適なルールを検討する回数も多くなる傾向があります。近年「DIGGLE」はエンタープライズ企業での導入が増え、配賦のより柔軟な変更、シミュレーションのしやすさなどをご要望いただくことが増えました。また長くご利用いただいているお客さまも事業・組織が拡大する中で配賦ルールの見直しや複雑化がされていく事例が増えています。そうした背景から、今回の配賦機能のアップデートに至りました。今後もお客さまの事業成長に並走できるプロダクトであるべく、機能のアップデートや改善、利用体験の向上に力を入れてまいります。

■「DIGGLE予実管理」について

「DIGGLE予実管理」は「組織の距離を縮め、企業の未来の質を上げる。」をProduct Visionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォームです。経営情報をDIGGLE上に蓄積し、適切な権限設定とともに社内に流通させることで、余剰予算を可視化しスピーディーな再配分で生きた経営管理を実現します。予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1(※)。我々は、リソース「ヒト」「モノ」「カネ」の適切な経営判断によるアロケーションが経営戦略にとって非常に重要な価値観だと捉えています。今後は「DIGGLE予実管理」で培ったアロケーションの実績を活かし「ヒト」「モノ」の領域に複数プロダクトを展開。第一弾として2025年4月に「DIGGLE人員管理」、第二弾として8月に「DIGGLE売上予実管理」、第三弾として10月に「DIGGLEリベート管理」をローンチしました。

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」より予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2024年度実績https://www.fcr.co.jp/report/251q06.htm

■DIGGLE株式会社について

DIGGLE株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「DIGGLE予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。https://diggle.jp/company/about/

【会社概要】会社名：DIGGLE株式会社所在地：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟22階 SPROUND代表者：代表取締役 山本 清貴設立日：2016年6月9日事業内容：経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の開発・提供URL：https://diggle.jp/

