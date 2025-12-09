群馬県みどり市では、全国トップの子育て支援を目指し、子育て支援を強化中です。 第1子からを対象とした、保育料や給食費の無償化を始め、市内の全小中学校の体育館にエアコンを設置しました。その効果により、今年1～10月の社会増減数（転入者数―転出者数）がプラスとなっています。 今後は、子どもの居場所についても整備を行っていく予定です。

みどり市の子育て支援について

保育料・給食費の無償化

本年4月から、保育所などに通う子どもの保育料と給食費が無償化となりました（上限あり）。保育料と給食費のいずれも無償化するのは、群馬県内12市では初めての取組です。給食費に関しては、中学校まで無料となっています。

詳細につきましては、下記のURLをご確認ください。

市内全小中学校の体育館へのエアコンの設置

https://www.city.midori.gunma.jp/kodomo_mirai/1006997/1007263/1007295.htmlhttps://www.city.midori.gunma.jp/kodomo_mirai/1006986/1007271/1007196.html

本年、児童生徒の熱中症対策等や指定避難所としての機能向上を目的として、市内全小中学校の体育館にエアコンを設置しました。エアコン設置を題材にしたショート動画を制作し、Instagramにて35万回を超える再生回数を獲得しました。

詳細につきましては、下記のURLをご確認ください。

お問い合わせ先

https://www.city.midori.gunma.jp/kodomo_mirai/1007006/1008837.html

■所属名：みどり市役所 保健福祉部 こども未来戦略局 こども課■FAX：0277-76-0995■電話：0277-72-0500■所在地：群馬県みどり市大間々町大間々1511■E-mail：kodomo@city.midori.gunma.jp■公式HP：（本サイト）https://www.city.midori.gunma.jp/index.html（移住定住サイト）https://www.city.midori.gunma.jp/ijuteiju/index.html（子育てサイト）https://www.city.midori.gunma.jp/kodomo_mirai/index.html