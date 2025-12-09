日本三景・松島湾を望む「かきとあなご 松島 田里津庵（たりつあん）」は、濃厚な旨みをたっぷり蓄えた宮城県産牡蠣を、大きさや産地の違いで味わう、かきフライの「食べくらべ」ご膳に仕上げた冬季限定メニューを、2025年12月15日(月)より提供開始します。契約漁業者の生牡蠣を、専門店が「究極のかきフライ」へ。オーシャンビューの特等席で味わえます。

生牡蠣の大きさと産地を、食べくらべて味わう「究極のかきフライ」

南三陸金華山国定公園に位置する雄勝湾で育まれた成澤さんの牡蠣と、石巻市と金華山の間に位置する石巻東浜で育まれた阿部さんの牡蠣。大きさと産地の異なる生牡蠣を使用し、3つの「究極のかきフライ」メニューを展開します。それぞれ料理長厳選の素材の美味しさを味わうメニューに仕上がりました。※仕入れ状況により産地が変わる場合や天候次第で入荷がない日もございます。予めご了承ください。

究極のかきフライ 三陸産大ぶり牡蠣サイズ・産地食べくらべ

大きさや産地が異なる、三陸産の大ぶり生牡蠣を食べくらべ。・本日の小鉢・本日のお造り＼雄勝湾・成澤さんの牡蠣Mサイズ・Lサイズ、石巻東浜・阿部さんの牡蠣Mサイズ・Lサイズを食べくらべ／・究極のかきフライ4粒（Mサイズ×2粒、Lサイズ×2粒）、3種の香味野菜と蔵王地養卵のタルタルソース、国産レモン・あなごひつまぶし(小盛)、一番出汁、薬味（宮城県産ねぎ、宮城県産初摘み海苔など）・自家製ピクルス・牡蠣のお吸い物 10,000円(税込)+1,000円であなごひつまぶし（中盛）変更可

冬のかきづくしご膳

調理方法によって異なる牡蠣の味わい。土鍋かきごはんの「かきづくしご膳」は、牡蠣15粒ほどが楽しめます。・究極のかきフライ3粒、3種の香味野菜と蔵王地養卵のタルタルソース、国産レモン・三陸産牡蠣の茶わん蒸し・三陸産牡蠣と里芋の揚げ出し・三陸産牡蠣の有馬煮・三陸産牡蠣の彩漬け・三陸産牡蠣玉椀・宮城県登米産「忠義さんのササニシキ」白ごはん または 土鍋で炊き上げ30分！土鍋かきごはん（5粒程度）・ぬか漬け究極のかきフライのサイズと選べるごはんで価格が異なります。究極のかきフライLサイズ＆土鍋かきごはん 11,800円(税込)究極のかきフライMサイズ＆土鍋かきごはん 10,800円(税込)究極のかきフライLサイズ＆ササニシキ白ごはん 9,800円(税込)究極のかきフライMサイズ＆ササニシキ白ごはん 8,800円(税込)

冬のかきあなご膳

・究極のかきフライ3粒、3種の香味野菜と蔵王地養卵のタルタルソース、国産レモン・三陸産天然あなごひつまぶし（小盛）、一番出汁・薬味・お吸い物・自家製ピクルス・グリーンサラダ究極のかきフライの大きさで価格が異なります。Lサイズ 7,800円(税込)Mサイズ 6,800円(税込)+1,000円であなごひつまぶし（中盛）変更可

田里津庵の「究極のかきフライ」とは

・宮城県産の大ぶり生牡蠣契約漁業者さんが大切に育てたぷっくり濃厚、大ぶりな生食用の牡蠣を使用。・三度美味しい食べ方1粒目はまずはそのまま、2粒目は国産レモンと岩塩でさっぱりと、3粒目は蔵王地養卵でつくった自家製タルタルソースで。

・4種のブレンド生パン粉純生食パン「THE MOST BAKERY」とパン粉専門店「かね久」が究極のかきフライ専用に作るふわふわ生パン粉を使用した自家製ブレンド。衣はサクッと軽快な食感、牡蠣の旨みを包みます。・旨味際立つ、太白ごま油100%ごまを生のまま絞った太白ごま油を100％使用。牡蠣本来の香りや旨みを邪魔しない上品な揚げ上がり。

・自家製レモンスカッシュ国産レモンまるごと2個使用！究極のかきフライ専用・さわやかな酸味に仕上げた自家製レモンスカッシュとペアリング。

松島湾を望むオーシャンビューの特等席

一の坊別邸「かきとあなご 松島 田里津庵」

宮城県宮城郡利府町赤沼字井戸尻132-2電話：0570-041-075（よいあなご）営業時間：11:00～15:00(ラストオーダー14:00)松島海岸ICよりお車で5分 / 無料駐⾞場完備

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%8B%E3%81%8D%E3%81%A8%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%94+%E6%9D%BE%E5%B3%B6+%E7%94%B0%E9%87%8C%E6%B4%A5%E5%BA%B5

