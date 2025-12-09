¡ÚTOKAI RADIO¡ÛSKE48 ¿ùËÜ¤ê¤¤¤Ê ¸¶Í¥Ç« »³Â¼¤µ¤¯¤é ¼Ä¸¶µþ¹á ÂçÂ¼°É ¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß ¤¬½Ð±é¡¡12/13(ÅÚ)¡ÖSKE48 ♡1+1+1¤Ï3¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×
TOKAI RADIO¤ÎSKE48¤Î¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡ÖSKE48♡1+1+1¤Ï3¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×(ÅÚÍËÆü21»þ00Ê¬～22»þ00Ê¬)¤Ï¡¢12·î13Æü(ÅÚ)¤Ë¡Ö3¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤âWinter Special¤À¤è¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ªPart②¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ö11´üÀ¸¤â¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ê¤¿¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿ùËÜ¤ê¤¤¤Ê¡¢¸¶Í¥Ç«¡¢»³Â¼¤µ¤¯¤é¡¢¼Ä¸¶µþ¹á¡¢ÂçÂ¼°É¡¢¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß¤Î6Ì¾¤¬À¸½Ð±é¤¹¤ë¡£
½Ð±é¥á¥ó¥Ðー6Ì¾Á´°÷¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¾ÜºÙ¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½
12·î13Æü(ÅÚ)¤ËÈÖÁÈÆâ¤Ç¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¡¢Àµ²ò¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1Ì¾¤Ë¡¢½Ð±é¥á¥ó¥Ðー6Ì¾Á´°÷¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¡¢ÅöÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷Æâ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤´ë²è¤À¤Ã¤¿¡Ö·ã¿É¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤¬ÆÃÊÌ¤ËÉü³è¡£½Ð±é¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤¬¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿©¤Ù¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1¤Ä¤À¤±¤¬·ã¿É¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢·ã¿É¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤éÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£ÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁÇ´é¤ä¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£https://www.tokairadio.co.jp/program/ske48/special/entry-59693.html
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û¢£ÊüÁ÷¶É¡§TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )¢£ÈÖÁÈ¡§SKE48 ♡1+1+1¤Ï3¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡ÊÅÚÍËÆü21»þ00Ê¬～22»þ00Ê¬¡Ë¢£Æü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)21»þ00Ê¬～22»þ00Ê¬¢£½Ð±é¡§¿ùËÜ¤ê¤¤¤Ê / ¸¶Í¥Ç« / »³Â¼¤µ¤¯¤é / ¼Ä¸¶µþ¹á / ÂçÂ¼°É / ¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß (SKE48)¢£¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¡§ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µーX¡§¤ß¤ÄµÈ¢£ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#SKE123¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¢¨¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢radiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¡¢ÊüÁ÷1½µ´Ö¸å¤Þ¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë