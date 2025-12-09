熱処理木材（サーモウッド）の世界的リーディングカンパニーであるThermory AS（本社：エストニア、以下 サーモリー）と、株式会社バーグマン（本社：東京都港区、代表取締役社長：笠間聖司、以下 バーグマン）は、この度、日本市場における総代理店契約を締結しました。

高耐久・高性能な熱処理木材を日本の建築市場へ

サーモリーの木材は、熱と蒸気のみを使用し、一切の化学薬品を使わずに製造されています。この独自の熱処理加工により、木材は以下の特性を獲得します。・優れた耐久性と耐腐朽性：処理されていない木材を凌駕する耐腐朽性と、長寿命なパフォーマンスを実現します・高い寸法安定性：反りや収縮が少なく、過酷な条件下でも高い性能を維持しますまた、サステナビリティを重視しており、FSC、PEFC、Nordic Swanなどの環境認証を取得した、適切に管理された森林から調達された木材のみを使用しています。

幅広い製品ラインナップによるシームレスなデザイン

https://thermory.jp/

サーモリーは、広範囲な木種、プロファイル、仕上げ、用途において、世界で最も広範なサーモウッドの製品ポートフォリオを有しています。建築家や設計者は、サウナ内装、ファサード、デッキ、その他のデザイン要素に至るまで、プロジェクト全体の木材を単一の高品質メーカーから調達できるため、一貫性と審美的な調和を確保できます。また、サーモリー製品は天然木材100％で、化学薬品を一切使用していません。また、取り扱う木材は慎重に検査され、持続可能な方法で管理された森林から伐採されたもののみが採用されています。サーモリーは持続可能性に強くこだわっており、絶滅の危機に瀕している熱帯林や熱帯雨林から伐採することはありません。

サウナ用建材

温度や湿度の変化が激しいサウナ室は、木材にとって過酷な環境です。適していない木材を使うと、歩けないほど床が熱くなったり、短期間で割れや反りが発生したり、すぐに交換が必要になったりする場合があります。サーモリーのサウナ建材は、湿気や乾燥に強く、熱くなりにくく、手触りも滑らか。また、化学薬品を一切使用していないため、安心です。

【主な樹種】・ナチュラルアスペン・サーモアスペン 【特長】緻密な木目、優れた安定性、樹脂を含まない表面、高い耐熱性が特長です。手触りが滑らかで熱くなりすぎず、また手入れも容易なため、見た目の美しさと機能性・居住性を両立したサウナ室を実現することが出来ます。

外壁材・デッキ材

サーモリーの外壁材・デッキ材は、比類ない耐久性と安定性を誇ります。サーモ加工によって、木材から樹脂や糖など一部の栄養素が除去され、腐食など害虫や菌類を原因とする劣化に強くなるためです。また、平衡含水率が大幅に低下するため、湿度や温度の変化による反りや収縮の影響も受けにくくなります。サーモ加工は完全にケミカルフリーかつ、木材の内部まで均一にいきわたります。このため、表面加工や含浸加工された木材と違い、浸出、浸食、摩耗によって耐久性が損なわれることはありません。

【主な樹種】・サーモアッシュ・サーモスプルス・サーモパイン【特長】これらの木材は、卓越した耐腐食性、優れた寸法安定性が特長です。サーモアッシュとサーモスプルスは、ヨーロッパ最大の試験研究機関「CATAS」の試験で、25年以上の耐久を認める最高等級のCLASS1を獲得しています。

成長する日本のサウナ市場をワンストップソリューションで牽引

https://bergman-harvia.meclib.jp/library/books/thermory_catalog/book/index.html#target/page_no=1https://thermory.jp/

今回の提携は、急速に拡大する日本のウェルネス志向デザインに対する需要に応えることを目的としています。バーグマンは、日本全国のネットワークを通じ、サーモリーの製品を全国の建築・設計事務所、ビルダー、デベロッパーに届けます。また、バーグマンは、サウナ・スパ専門照明「Cariitti（カリーッティ）」の日本総代理店であり、サウナ・スパの世界No.1ブランド「ハルビア」の日本法人、株式会社HARVIA JAPAN（本社：東京都港区、CEO：笠間聖司）の運営会社でもあります。成長を続ける日本のサウナ市場に、サウナヒーターからサウナルーム、サウナ建材、サウナ・スパ専門照明まで、あらゆるニーズに応えるラインナップをワンストップでご提供します。

Thermory ASについて

所在地: エストニア、タリン（本社）事業内容: 1997年創業の熱処理木材（サーモウッド）のパイオニアであり、世界的リーダー。特筆事項: エストニア、フィンランド、ラトビアに6つの生産拠点を持ち、約700人を雇用。製品は60カ国以上、数千のプロジェクトで使用されています。

株式会社バーグマンについて

【会社概要】社名：株式会社バーグマン本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1青山安田ビルB1F代表取締役：笠間 聖司事業内容： ディンプレックス 日本総代理店株式会社HARVIA JAPANの運営カリーッティ、ノバエラス、ヨキピン ペラヴァ、スカンジナビアンサウナ 日本総代理店サーモリー 正規販売代理店生活家電、暖房器、サウナ、家具、雑貨及び食品などの輸入及び販売事業、コンサルティング事業設立： 1997年7月HP： https://www.bgman.biz/