2025年12月9日、フロスト＆サリバンは、日本初の「未来シナリオプランニングサービス」を提供開始致します。

フロスト・アンド・サリバン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山村 浩）は2025年12月9日より、日本初となる未来シナリオプランニングサービスを提供開始します。本サービスは、フロスト＆サリバンが60年以上にわたり培ってきたグローバル研究基盤と、世界中の産業・技術専門家の知見を統合した、他にはない未来創造型のコンサルティングサービスです。

フロスト＆サリバンだけが提供できる「未来 x 技術 x メガトレンド」の統合分析

本サービスで核となるのは、ビジネスモデル、経済・政治、環境、技術、社会を体系的に評価する独自BEETS™フレームワーク、世界規模のメガトレンド解析、そして『Top 50 Technologies』などの最重要技術評価です。これらを組み合わせることで、企業はこれまでにない深度と精度で未来を描き、次世代の成長機会を科学的に発見・優先化できます。

他社には真似できない理由

他社では戦略策定や組織改革に強みを持ちますが、以下の領域ではフロスト＆サリバンが圧倒的優位にあります。

世界3,000技術を毎年評価する「技術インテリジェンスの規模」

・ 72,000件超の技術データベース・ 3,000技術／毎年の評価・ 特許強度、成熟度、市場性、破壊性を総合評価（フロスト＆サリバン特有）

BEETS™による未来の産業収束を可視化できる唯一の企業

PEST/PESTLE分析では見えない、「技術起点で未来の産業構造を組み立てる」ことが可能です。

メガトレンド × 産業 × 技術の「収束点」を発見する唯一のプラットフォーム

フロスト＆サリバンは毎年40分野以上のメガトレンドと3,000以上のサブトレンドを追跡し、未来に出現する「産業シグナル」を抽出しています。これらは他のどのコンサルティング会社も持たない独自能力であり、日本企業の未来競争力を飛躍的に高めます。

日本企業が直面する“未来の不確実性”に最適なアプローチ

デジタル化、AI、自律化、脱炭素、人口減少、地政学リスクなど、環境変化は複雑化し、不確実性も高まっています。フロスト＆サリバンは、こうした環境においては、「未来を描き、逆算し、今の行動に転換する」能力こそ企業価値の源泉と定義しています。

Futurecasting（フューチャーキャスティング）× Backcasting（バックキャスティング）による高度な未来設計

本サービスは、以下の高度なアプローチを組み合わせて実施します。

・ Futurecasting（未来予測）

→ 複数の未来シナリオを描き、不確実性と構造変化を可視化

・ Backcasting（逆算）

→ 目指す未来の産業構造・技術成熟から逆算して、必要なロードマップを構築

・ Technology Heatmap

→ 技術の成熟度・特許/IP・市場性から優先技術を特定

・ Opportunity Dashboard

→ “今すぐ何をすべきか”を一枚で示す戦略ダッシュボード

経営戦略と未来技術、産業メガトレンドを「ひとつのロジック」で統合できるのはフロスト＆サリバンだけです。

エグゼクティブコメント

TechVision部門 研究員 Vandana Iyer：「自社の専門領域の枠を超えて探索する中に、他には見えない新たな機会が見出せます。本サービスは、その視点を企業にもたらします。」副社長 Ankit Shukla：「未来の意思決定を左右するのは“技術融合”です。フロストの強みは、その融合を科学的に可視化できることにあります。」代表取締役 山村浩「フロストの強みは、戦略×技術×メガトレンドを“一枚の絵”として描けることです。これはフロスト＆サリバン独自のアプローチであり、未来が読みにくい時代だからこそ、最も価値を発揮します。日本企業の未来競争力を共に創り上げることを強く期待しています。」

日本企業にもたらす価値

・ 2040年を見据えた長期戦略・投資判断の高度化・ 新規事業創出における“未来の勝ち筋”の発見・ 技術開発・提携・M&Aにおける優先領域の明確化・ 市場・技術の変化に強いレジリエントな企業構造の構築未来の不確実性を「読み解き、味方に変える」ための最強ツールです。フロスト＆サリバンが、未来への成長をご支援致します。(*) BEETS™ モデル：Business / Economic / Environmental / Technology / Societyモデル

会社概要

フロスト・アンド・サリバン・ジャパン株式会社所在地：〒107-6123 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル23階設立：2014年1月17日代表者：山村 浩事業内容：マーケットリサーチ、技術分析、メガトレンド分析、未来戦略策定、コンサルティング、M&A支援フロスト＆サリバンは、世界40拠点、1,000名以上のアナリストとコンサルタント、25万社以上のクライアントを持つ成長戦略ファームです。

お問い合わせ

フロスト・アンド・サリバン・ジャパン株式会社 広報担当E-mail: info.japan@frost.jpTel: 050-6875-0901