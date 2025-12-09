煙台は世界の湾岸地域に低炭素転換のパラダイムを提示する





煙台, 中国, 2025年12月8日 /PRNewswire/ -- 12月4日、山東省煙台市において「2025山東グリーン低炭素高品質発展会議」が開催された。中国の「双炭素」目標（カーボンピークアウトとカーボンニュートラル）の5周年という節目を背景に、全国初のカーボンピークアウトの試行都市および生態系製品の価値実現に関する試行都市の一つである煙台の成果は、単なる地域の実践にとどまらない。湾岸地域における持続可能な発展の道筋をめぐる世界的議論においても注目すべき事例となっている。



The 2025 Shandong Green Low-carbon High-quality Development Conference



東京湾の精密製造、ニューヨーク湾の金融イノベーション、そして粤港澳大湾区の高度な統合に象徴されるように、湾岸地域は世界の経済・技術変革を牽引する重要な地理的単位となってきた。黄海と渤海に面する煙台は、湾岸経済を代表する都市として、グリーン発展の実践を通じて現代的課題に応えている。

中国近代工業の揺籃の地である煙台の産業体系は、全国41の主要工業大分類のうち37を網羅する。中国北部において「GDP1兆元クラブ」に入った最初の一般地級市であり、同地域で最も力のある地級市として評価されている。現在、煙台には50社を超える上場企業が所在し、その時価総額は合計で1.2兆元を上回る。

近年、煙台は16の重点産業チェーンの一つとしてクリーンエネルギーを最優先分野に位置づけ、原子力・風力・太陽光・水素に加え、エネルギー貯蔵および液化天然ガス（LNG）を組み合わせて協調させる新エネルギー体系を構築してきた。原子力、洋上風力、洋上太陽光といった重大プロジェクトを推進し、独自のクリーンエネルギー都市としての輪郭を鮮明にしている。

煙台のクリーンエネルギー発展には、注目すべき「8つの初」がある。山東省初の原子力発電の1キロワット時と、同省初の洋上風力の1キロワット時の創出。杭基礎固定式洋上太陽光発電プロジェクトによる中国初の1キロワット時の送電と、深海浮体式洋上太陽光発電プロジェクトによる世界初の1キロワット時の送電。中国初となる「洋上風力と海洋牧場」の一体化実証の完成。国内最大の沿岸部「太陽光＋エネルギー貯蔵」発電所の建設。中国初の商用原子力による暖房実証プロジェクトの稼働。そして山東省内で最高のクリーンエネルギー設備容量の達成である。これらの成果は、個別プロジェクトの集合にとどまらず、エネルギー利用における体系的な変革を体現している。

データによれば、過去3年間で煙台はエネルギー消費強度を累計20.9%削減し、19年連続で省エネ・炭素削減の目標を達成している。クリーンエネルギーの設備容量はすでに1,700万キロワットを超えた。

今後、煙台は6つの未来志向型産業――ライフサイエンス、深海および宇宙航空技術、次世代原子力、人工知能、新電子材料、ヒューマノイドロボット――を軸に新たな成長路線を描き、グリーン・低炭素・高品質の発展をさらに牽引していく見通しだ。同市は2027年までに、規模以上工業企業の総産出額が1.7兆元を超えると見込んでおり、この目標はイノベーションへの継続的投資によって支えられるとしている。

