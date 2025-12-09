「九州筑豊ラーメン」ブランドのチェーン展開や食材の卸売りをおこなうワイエスフード株式会社（本社：福岡県田川郡香春町、代表取締役：高田十光、証券コード：3358、以下 当社）は、2025年12月12日（金）・13日（土）に沖縄県宮古島で開催される「奥大介 Presents 宮古島スマイルプロジェクト2025（以下 宮古島スマイルプロジェクト）」にて、当社は、地域の子どもたちや福祉施設への食料寄贈等を通じて、「食の力で笑顔を届ける」地域貢献活動を実施します。

■宮古島出店をきっかけに、“支援から共創へ”

宮古島スマイルプロジェクトは、元日本代表サッカー選手・奥大介氏の想いを受け継ぎ、「すべては子どもたちの笑顔のために」をテーマに、宮古島フードバンクへの食料支援や特別支援学校・福祉施設への寄贈、サッカー教室などを通じて地域に貢献する取り組みです。当社が運営する「九州筑豊ラーメン山小屋」は2025年4月に創業55周年を迎え、宮古島にプロデュース店舗「九州ラーメン匠（たくみ）」を同年4月に出店。そのご縁をきっかけに、地域社会の温かさや人とのつながりを感じ、「支援する」から「共に創る」へと発展する共創型の社会貢献を目指し、今回の参加を決定しました。当社は単なる寄付ではなく、地域社会との“心のつながり”を大切にしています。今回の協賛を通じて、「食のあたたかさ」を島の子どもたちに届けること、そしてこの活動をきっかけに、地域と企業が継続的に支え合う関係を築くことを目指しています。

■代表者コメント

ワイエスフード株式会社 代表取締役 高田十光宮古島スマイルプロジェクトが掲げる“子どもたちに夢と笑顔を届ける”という理念に深く共感し、 今回、地域の皆さまとの“共創”を通じて食の力を届ける機会をいただけたことを大変光栄に思います。 当社は「山小屋」ブランド創業55周年を迎えました。 これからも、地域の皆さまと想いを分かち合いながら、共に未来をつくる企業として、“食の力で笑顔を届ける”取り組みを続けてまいります。

■宮古島スマイルプロジェクト2025概要

「奥大介 Presents 宮古島スマイルプロジェクト」は、サッカー元日本代表である故・奥大介氏の想いを継ぎ、宮古島の子どもたちへ夢と希望を届ける社会貢献活動です。宮古島フードバンクへの食料支援、福祉施設訪問、サッカー教室などを通じ、地域の子どもたちの笑顔を育む取り組みとして2015年より開催されています。同プロジェクトには、名波浩さん、福西崇史さん、久保竜彦さん、小野伸二さん、佐藤寿人さんなど、たくさんの元日本代表選手が参加を予定しており、サッカーと福祉が融合した温かい支援活動が行われます。2025年度は以下の要領にて開催予定となります。

名称：奥大介 Presents 宮古島スマイルプロジェクト2025開催日：2025年12月12日（金）・13日（土）主催：奥大介 Presents 宮古島ドリームマッチ実行委員会協力：宮古島市／宮古島市社会福祉協議会運営協力：株式会社ラボーナ

■企業としての今後の展望

当社は、創業以来掲げてきた「食で世界にWA（輪）を」というミッションのもと、その理念をさらに発展させる形で、地域との共創活動を推進しています。また、今回の取り組みを皮切りに、地域と連携した「CSRからCSV（共通価値の創造）」への発展を加速させます。創業以来掲げてきた「食で世界にWA（輪）を」という想いを礎に、食文化を通じて地域社会の課題解決に取り組むとともに、今後は「多様なジャンルを取り込む総合プラットフォームへの進化」を推進。食を軸に多様な業種・地域・世代をつなぐ「共創エコシステム」の構築を目指します。全国および海外での展開と並行して、地域と企業が共に価値を創り出す共創型ブランド経営を進めてまいります。※「共創エコシステム」とは、企業・地域・行政・生産者・消費者など多様な関係者が、互いの強みを活かして“社会価値と事業価値を同時に高める仕組み”を指します。

■九州ラーメン 匠（たくみ）店舗紹介

九州ラーメン匠（たくみ）所在地：沖縄県宮古島市平良下里215-3 1F営業時間：11：00～21：00（定休日：なし）総席数：36席（カウンタ―4席、テーブル32席）駐車場：なし店舗面積：26坪アクセス国道390号線沿い 宮古空港より車で約15分九州ラーメン匠 - Google マップ

九州筑豊ラーメン山小屋とは

1970年に福岡県田川郡香春町で「九州筑豊ラーメン山小屋」の前身、「ラーメンセンター山小屋」として創業し、今年で創業55周年を迎えました。独自の製法でスープを骨から炊き出し、味の要となる秘伝の”かえし”を開発。以来50余年、九州を中心にグループ店舗として、国内 83店舗を展開している田川のソウルフードです。

会社名：ワイエスフード株式会社所在地：福岡県田川郡香春町鏡山552-8代表者：代表取締役社長 高田十光設立：1994年（平成6年）5月12日資本金：15億848万5,172円（2025年6月末）売上高：14億6,000万円（2025年3月期）従業員数：89名（2025年3月期）事業内容： 筑豊ラーメン直営店の経営、FC加盟店募集および指導業務、食材・麺類、ソースの製造および販売など店舗数：国内83店、海外24店舗（2025年11月末現在）【コーポレート】https://ys-food.jp/【ブランド】https://yamagoya.co.jp/