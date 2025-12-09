Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö°äÅÁ»Ò¤ÈÂÎ¼Á¤Î²Ê³Ø¡×ÂçÊ¬Âç³Ø°å³ØÉô ¾¾±º ·Ã»Ò¶µ¼ø¤ò·Þ¤¨¤Æ12·î14Æü(Æü)¤ËÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー
¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¸½¾ì¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖÆüÍËÄ«ºÇÀèÃ¼ÃµË¬¥·¥êー¥º¡×(±¿±Ä¡§¥µ¥¤¥¢¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¦ÎßÀÑ»ëÄ°2Ëü¿Í)¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¤ËÂçÊ¬Âç³Ø°å³ØÉô ¾¾±º ·Ã»Ò¶µ¼ø¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¡§¾¾±º ·Ã»Ò¡¡½ÐÌî Àô²Ö¡¡ÉÚÅÄ ¾¡
¢£ÆüÍËÄ«ºÇÀèÃ¼ÃµË¬¥·¥êー¥º¡¡Âè60²ó¡¡12·î14Æü(Æü)
¡Ö°äÅÁ»Ò¤ÈÂÎ¼Á¤Î²Ê³Ø¡×
¥²¥¹¥È¡§ÂçÊ¬Âç³Ø°å³ØÉô ¾¾±º ·Ã»Ò¶µ¼ø
´Æ½¤¡¡¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ÉÚÅÄ ¾¡Ì¾ÍÀ¶µ¼ø
MC¡¡¡¡¡§½ÐÌî Àô²Ö
¾¾±º¶µ¼ø¤Ï¡¢DNA¤Î°äÅÁ»Ò¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÄÊÌ²½ÂÎ¼ÁÊ¬ÀÏ¤ò¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦»º³ØÏ¢·È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂÎ¼Á¤äÇØ·Ê¤òÂº½Å¤·¤¿¡È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë³ØºÝÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢·ò¹¯¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤¬É¬Í×¤ÊÓÏ¹¥ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬ÂÎÆâ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Âå¼Õ¤Ë´Ø¤ï¤ë°äÅÁ»Ò¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¸Ä¡¹¤ÎÂå¼ÕÆÃÀ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¼êË¡¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÆ±¤¸ÎÌ¤Ç¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤¬°Û¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò²Ê³ØÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¤«¤é¤À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤³¤³¤í¤«¤é³Ú¤·¤à¡É
¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤Î±ãÀÊ¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¡¢²Ê³Ø¤ÈÊ¸²½¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤«¤éÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤é¤À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤³¤³¤í¤«¤é³Ú¤·¤àÊýË¡¤È¤Ï
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¸áÁ°8»þ50Ê¬³«¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9»þ00Ê¬³«»Ï¡¢10»þ15Ê¬½ªÎ»
³«ºÅÊýË¡¡§ Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー
ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡§ Ê¸·ÏÍý·ÏÉÔÌä
»²²ÃÈñÍÑ¡§ ÌµÎÁ
ÅÐÏ¿URL ¡§ https://biolab60.peatix.com
¡ÚÆüÍËÄ«ºÇÀèÃ¼ÃµË¬¥·¥êー¥º¡Û
2021Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¡£
3,000¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¡¢»ëÄ°¼Ô±ä20,000¿Í¤Î¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¶µÍÜ·Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£