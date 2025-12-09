有限会社エコルート(本社：東京都武蔵村山市、代表取締役：菊田 昌志)は、災害時に活躍する「組立式・住宅用 耐震シェルター」と「無騒音ポータブル発電機システム」を、2025年12月1日～25日の期間限定で20％～30％OFFで提供しております。

いつ発生するか分からない地震、その他災害に備えておけるよう、お得な時期に揃えていただくことをおすすめします。









■ 冬に大地震が多発してきた事実

日本で発生した主要な大地震は、冬季または寒冷期に多いようです。





＜記憶に新しい寒い時期の巨大地震＞

・1995年1月17日 阪神・淡路大震災(真冬)

・2004年10月23日 新潟県中越地震(寒冷期)

・2011年3月11日 東日本大震災(冬季の終わり)

・2016年4月14日 熊本地震(寒暖差の大きい時期)

・2024年1月1日 能登半島地震(真冬)





冬の災害では「家屋倒壊の危険」と「暖房・電力喪失」が同時に襲うため、生命へのリスクが急激に上昇します。

この状況に対応するため、エコルートは冬季向けの防災2商品を特別提供します。









■ 冬の停電では太陽光発電がほぼ機能しない

冬季は日照時間が短く、太陽の角度も低下し、曇天・降雪が続くため、携帯ソーラーではポータブル電源を十分に充電できません。(そもそも発電能力は低い)

その結果、「電気が作れない」「暖房も冷蔵庫も動かずスマホの充電もできない」状態が長期化する危険があります。

冬の大停電において、発電機は唯一の安定電源ですが、一般的な発電機は騒音問題のため住宅地で使用できません。









■ 組立式・住宅用 耐震シェルター(商品名：地震シェルター)

耐震リフォームを行わずに、家の中へ「助かる空間」を作れる 安全・安心のエコルートオリジナルの人気の防災設備です。(事業所用もあります)





・耐荷重75トン(公的試験結果)

・簡単組立式、室内に持込み、組み立てるだけ

・最大4人の命を守る

・布団を敷くことも可能で子供部屋にも人気

・古い住宅の倒壊対策として低価格で迅速に命を守る唯一のアイデアです

・日々の恐怖から解放された！と、既に数千人が守られています





大震災における最大の死因である「家屋倒壊」に対し、最も確実で現実的な備えとなります。









■ 無騒音ポータブル発電機システム(特許取得防音ボックス使用)

エコルートの「無騒音ポータブル発電機システム」はホンダ製発電機と特許取得の防音ボックスを組み合わせることで、

・住宅街でも苦情が出ない静音性

・夜間でも使用可能

・ポータブル電源の充電や、冷蔵庫・暖房器具が稼働

・冬の長期停電でも安定して電力が作れる

という、“実際に家庭で使える発電機”を実現しました。(現在製造されている市販唯一の防音装置を組み合わせています)









■ 商品写真





組立式・事業所用＆住宅用 耐震シェルター





無騒音ポータブル発電機システム





■ 期間限定セール(12月1日～25日・直販限定20％～30％OFF)

1. 組立式・住宅用 耐震シェルター(商品名：地震シェルター)

定価：20％OFF





2. 無騒音ポータブル発電機システム(数量限定)

定価：20％OFF





3. 無騒音防音ボックス「ぱかっと」(発電機無し)

定価：30％OFF





耐震シェルター直販ページ ： https://www.eco-rt.jp/5-jisin/index.htm

発電機直販ページ ： https://www.eco-rt.jp/muon/muon-top.html

発電機用防音ボックス直販ページ： https://www.eco-rt.jp/bouon/top.html









■ 会社概要

会社名： 有限会社エコルート

所在地： 東京都武蔵村山市残堀1-32-1

代表者： 菊田 昌志

URL ： https://www.eco-rt.jp/index.html