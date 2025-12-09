初回利用者対象の「年末年始キャンペーン」を開催！！
株式会社ビッグファイタープロジェクト(所在地：東京都豊島区池袋)は、初回利用者対象の「年末年始キャンペーン」を開催します。
ビッグバンボックスステージ
ライブハウスとラーメン屋の数は、1、2を争う池袋にアイドルや歌い手、アーティストの皆さんに喜ばれる嬉しい隠れ家的なLiveHouseがあります！
その昔、有名アイドルグループのメンバーやギター片手に心にしみる歌を歌う超有名女性アーティストがMVを撮ったり、アニソン歌手がLiveを行うBigBangBox池袋駐屯地！！
■池袋駅からは、ちょっと歩くけどリーズナブルな料金で親切なスタッフが、丁寧な対応をしてくれるライブハウス！初心者から上級者まで大歓迎！
「初めてだから不安…」
「バースデーライブを安価で行いたい、ケーキの発注もしてほしい」
「オリジナルシャンパンも作ってほしい」
そんなあなたのわがままをスタッフがしっかりサポートします！
■スモークも無料で好きなだけ噴射します！
プロの音響、照明スタッフが、あなたの夢をかなえてくれます。
最新の機材を完備し、どんなジャンルの音楽でも対応可能！
あなたの声や音楽の魅力を最大限に引き出す環境が整っています！
明るくフレンドリーなスタッフがいるから、リラックスしてLiveに集中できます！
■期間限定の特典もお見逃しなく！
初回利用者向けのお得な年末年始キャンペーンで、特典を用意しています！
このチャンスに格安で本格的なライブハウスで、Liveをしてみませんか？
お問い合わせ・ご予約はお気軽に！あなたの音楽を全力でサポートします！
■キャンペーン概要
開催期間 ： 2025年12月15日(月)～2026年1月30日(金)
内容 ： LiveHouse使用料半額
： レコーディングスタジオ使用料半額
： 撮影スタジオ使用料半額
申込み方法 ： BigBangBox池袋駐屯地HPの「お問い合わせ」にメールで
お申し込み頂き、お話を進めて行きます。
お申込みURL ： https://www.big-bang-box.com/
【店舗概要】
店舗名 ： BigBangBox池袋駐屯地
所在地 ： 東京都豊島区池袋3-36-3 MICCビル3F
アクセス ： JR池袋駅西口徒歩約13分 東京メトロ有楽町線要町駅徒歩約10分
営業時間 ： 10:00～22:00
URL ： https://www.big-bang-box.com/
株式会社ビッグファイタープロジェクト
https://www.bfp54.com/