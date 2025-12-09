株式会社ビッグファイタープロジェクト(所在地：東京都豊島区池袋)は、初回利用者対象の「年末年始キャンペーン」を開催します。





ビッグバンボックスステージ





ライブハウスとラーメン屋の数は、1、2を争う池袋にアイドルや歌い手、アーティストの皆さんに喜ばれる嬉しい隠れ家的なLiveHouseがあります！

その昔、有名アイドルグループのメンバーやギター片手に心にしみる歌を歌う超有名女性アーティストがMVを撮ったり、アニソン歌手がLiveを行うBigBangBox池袋駐屯地！！









■池袋駅からは、ちょっと歩くけどリーズナブルな料金で親切なスタッフが、丁寧な対応をしてくれるライブハウス！初心者から上級者まで大歓迎！





「初めてだから不安…」

「バースデーライブを安価で行いたい、ケーキの発注もしてほしい」

「オリジナルシャンパンも作ってほしい」

そんなあなたのわがままをスタッフがしっかりサポートします！









■スモークも無料で好きなだけ噴射します！

プロの音響、照明スタッフが、あなたの夢をかなえてくれます。

最新の機材を完備し、どんなジャンルの音楽でも対応可能！

あなたの声や音楽の魅力を最大限に引き出す環境が整っています！

明るくフレンドリーなスタッフがいるから、リラックスしてLiveに集中できます！









■期間限定の特典もお見逃しなく！

初回利用者向けのお得な年末年始キャンペーンで、特典を用意しています！





このチャンスに格安で本格的なライブハウスで、Liveをしてみませんか？

お問い合わせ・ご予約はお気軽に！あなたの音楽を全力でサポートします！









■キャンペーン概要

開催期間 ： 2025年12月15日(月)～2026年1月30日(金)

内容 ： LiveHouse使用料半額

： レコーディングスタジオ使用料半額

： 撮影スタジオ使用料半額

申込み方法 ： BigBangBox池袋駐屯地HPの「お問い合わせ」にメールで

お申し込み頂き、お話を進めて行きます。

お申込みURL ： https://www.big-bang-box.com/









【店舗概要】

店舗名 ： BigBangBox池袋駐屯地

所在地 ： 東京都豊島区池袋3-36-3 MICCビル3F

アクセス ： JR池袋駅西口徒歩約13分 東京メトロ有楽町線要町駅徒歩約10分

営業時間 ： 10:00～22:00

URL ： https://www.big-bang-box.com/









株式会社ビッグファイタープロジェクト

https://www.bfp54.com/