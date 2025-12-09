株式会社GENERALHAWK(所在地：神奈川県伊勢原市、代表取締役：加藤 隆伸)は競艇レースにおける“環境変数”の影響をAIでの可視化に成功。影響度を定量的にスコア化し、AIが継続的に学習・最適化を重ねることで、競艇の予測・分析に新たな視点をもたらす業界向け市場分析AIシステム「REVIVE(リバイブ)」の詳細情報を、2025年12月20日に公開することが決定しました。





本システムは環境評価AIとハイブリッド適応学習AI、2つのAIを搭載した「EV-Core System(イーブイ・コア・システム)」によって競艇における予測・分析の新たな視点を提供していきます。









【開発背景】

近年、環境分野においてはNASAをはじめとする様々な企業が気象予測、天体データ収集などにAIを積極的に活用しています。





そういった中、競艇は他の公営競技に比べ、レース環境(天候や水面状況)による影響が非常に大きい競技として知られています。しかし、こういった「環境変数」と「選手とコース、モーターの相性」などの複雑に絡み合う相互作用を、定量的に把握・可視化するツールはこれまでに存在しておりませんでした。





また、近年は公営競技のデジタル化が進んだことにより、予想やオッズ形成においても勘や経験といった抽象的なものではなく、数値化、可視化された客観的なデータに基づいた判断が求められます。





こういった背景から業界向け市場分析AIシステム「REVIVE」(リバイブ)が開発されました。









【製品の特徴】

REVIVEを支える二層構造AIである「EV-Core System(イーブイ・コア・システム)」(EV＝Environmental Value)





■Core1：E.E.A.I

(Environmental Evaluation AI / 環境評価AI)

└ 風向・風速・波高・気温・水面コンディションといった“外的環境要因”をリアルタイムで解析

└ 選手・コース・モーター性能との“相互作用”と組み合わせスコア化することで環境の影響度を可視化

└ 環境優先度スコアとして0～100の数値で明確な分析を実施





■Core2：H.A.L

(Hybrid Adaptive Learning / ハイブリッド適応学習AI)

└ 過去レースの傾向の分析

└ レース結果のフィードバックを実施、AIが常に学習し続け最適化モデルに進化









【想定導入先】

●公営競技関連のオウンドメディア・予想サイト

●オッズ形成・提供を行うサービス事業者

●スポーツデータ分析企業

●AI予測アルゴリズム開発企業 など









【開発者コメント】

「REVIVEは、市場分析を目的としておりますが、中でも人間の直感だけでは把握しきれない“環境の影響度”を定量的に評価する支援システムです。

予測行動に“根拠と再現性”を加えるための新たな指針としてご活用いただければ幸いです。」





REVIVE開発者(AIエンジニア／統計アルゴリズム研究者)

鈴木 雄一郎









【注意事項(免責)】

本システムは競艇市場における環境要因や統計データをもとに市場分析を行うことを目的としたシステムです。

舟券の購入や投票行為を助長・推奨するものではなく、賭博行為を目的としたサービスではありません。









【会社概要】

社名 ： 株式会社GENERALHAWK

代表者 ： 代表取締役 加藤 隆伸

所在地 ： 〒259-1133 神奈川県伊勢原市東大竹1丁目21番3

設立 ： 2020年1月

事業内容： 投資アプリ開発、投資リテラシー教育、会員制コミュニティ運営

メール ： jimukyoku.generalhawk@gmail.com

TEL ： 046-364-2837(受付時間：平日12時～17時)

URL ： https://general-hawk.com/