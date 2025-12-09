ハイブリッド株式会社は、ゴルフとガチャを組み合わせた新感覚アプリ『ゴルガチャ』をリリースしました。

日本全国のゴルフ場が対象！ショートホールのワンオン成功でガチャを回して、アプリ内通貨「G(ジー)」を獲得し、豪華景品と交換できる仕組みを採用。

普段のラウンドに別ゲーム性をプラスし、ゴルフをより手軽で楽しい体験へと進化させます。





■アプリの特徴・遊び方





・ゴルフ場とホールを選んでエントリー

事前にアプリ上でプレーするゴルフ場とホールを選択しエントリー。挑戦するショートホールに到達したらチャレンジ開始です。

※エントリーは有料です





・ショートホールでワンオンを狙う(ショット撮影必須)

挑戦時はショットをスマートフォンで撮影しながらワンオンを目指します。いつものショットに緊張感と高揚感が加わり、まるでイベントプレーのように楽しめます。





・ワンオン成功時はグリーン上でボール確認撮影

ワンオンに成功した場合は、グリーン上のボールを指さした写真または動画を撮影します。ショット動画と合わせて審査に必要です。

ワンオンできなかった場合はチャレンジ終了となります。





・ショット動画を送信して判定

撮影した動画をそのままアプリで送信するだけで判定が行われます。特別な準備不要で、普段のプレーの流れのまま参加できます。





・ワンオン成功でガチャが回せる

判定がワンオン成功となるとガチャを回すことができ「G」を獲得。貯めた「G」はアプリ内で景品と交換できます。









■ターゲット

・男性(20～60代)

ラウンドの合間に気軽に挑戦でき、仕事仲間との話題作りにも最適。

・女性(20～60代)

女性でも欲しくなる景品の種類の豊富さやゲーム性がモチベーションとなり、ゴルフをより楽しむことができます。









■メリット

・スマートフォンで簡単、プレイから景品ゲット、そして配送までワンストップで出来るのでお手軽エンターテインメントです。

・コンペの幹事さんの手間も省けます。ワンオン成功の集計や景品選定、配送まで対応可能なので丸投げでOK！









■運営会社・サービス情報

ハイブリッド株式会社は、ゴルフ体験に新しい価値を創出するアプリの企画・運営を行っています。『ゴルガチャ』は、ゴルフをもっと身近に、もっと楽しめる形へ進化させたサービスです。





【ダウンロードリンク】

App Store／Google Play： https://app.adjust.com/1vi721jh





【公式アカウント】

instagram： https://www.instagram.com/golf.gacha/

X ： https://x.com/golf_gacha





次回のラウンドには『ゴルガチャ』をダウンロードして、ショートホールでワンオンを狙いましょう！

「リアルプレー × デジタル体験」の新感覚アプリ『ゴルガチャ』で新しいゴルフ体験を楽しんでください！