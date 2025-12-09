株式会社グッドサン（所在地：滋賀県愛荘町、代表取締役：谷口 寿一）は、2025年12月5日～7日に開催された 「Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー」 に出展し、 • サンライズ仕様プロボックス • GSワゴン（小型マルチキッチン）搭載NV200 • GSワゴンショート（軽自動車対応モデル）※今回初展示の3点を展示しました。滋賀県の一般企業が大阪モーターショーへ出展することは極めて稀であり、地方企業による新たな挑戦として会場内で大きな注目を集めました。展示後の12月8日には、KBS京都ラジオ『ラジオカー』 の取材も行われ、当社の取り組みと製品開発への想いがメディアを通じて広く紹介されました。⸻■ 出展車両の特徴と独自性◎サンライズ仕様プロボックス • 車中泊仕様の本格内装カスタム • 日本建築の “匠の技” を活かした唯一無二のインテリア • 意匠権取得済み の独自デザイン • プロボックスの内装カスタムを手掛けるのは 国内で当社のみ • 日常車としての利便性と、災害時の「避難スペース」を両立⸻◎GSワゴン（小型マルチキッチン）搭載NV200 • 能登地震の被災者の声から開発 • どんな車にも搭載可能、取り外して屋外でも利用可 • アウトドア・業務用・災害支援・移動販売など用途が多彩 • 緊急時は 移動式キッチン として活躍⸻◎GSワゴンショート（軽自動車対応モデル） • 軽自動車でも設置できるコンパクトモデル • “小さい・軽い・多用途” をテーマに開発 • 個人ユーザー、車中泊ライト層、軽キャンパー市場に最適 • 災害時のサブユニットとしても需要が高い • 今回の大阪モーターショーで 初披露⸻■ 展示での主な反響 • 一般来場者→ 車中泊・アウトドア・防災ニーズに合わせて多数の質問 • 法人（自治体・企業）→ 「防災備蓄車両としての活用」「地域活動用車両としての導入検討」など 今後につながる相談があった。 • メディア→ ラジオ取材を含む複数媒体から注目 • KBS京都ラジオ取材→ 「地域発の社会貢献型カスタム」として紹介され反響が拡大⸻■ 日本製へのこだわり今回の出展を通じて当社は、 • 日本の職人技を活かしたものづくり • 災害にも役立つ“実用製品”の追求 • 地方企業でも挑戦し続ける姿勢これらをシンプルに発信しました。丁寧な仕上げと使いやすさを重視した製品づくりを通じて、確かな日本品質の価値 を今後も提供してまいります。⸻■ 今後の展開 • 2026年2月：「大阪オートメッセ」雑誌社ブースへ出展予定 • 2026年7月までの成果次第で、東京オートサロン2027 出展も視野に株式会社グッドサンは、「職人技 × 実用性 × 防災価値」を兼ね備えた製品を提供し続け、ユーザーの安心と快適なカーライフを支えるブランドを目指します。⸻【会社概要】株式会社グッドサン所在地：滋賀県愛知郡愛荘町中宿162-3代表取締役：谷口 寿一事業内容：車両カスタム、内装製作、マルチキッチンユニット「GSワゴン」製造販売、商用車外装カスタム、車両販売公式サイト：https://goodsun-group.co.jp/⸻【お問い合わせ】株式会社グッドサン広報担当：谷口TEL：090-3496-1072MAIL：taniguchi@goodsun-group.co.jp