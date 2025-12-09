株式会社HanDs（本社：千葉県市川市南八幡3-12-21MC本八幡ビル2F、代表取締役：山本達彦）は、情報処理推進機構（IPA）が推進する「SECURITY ACTION（セキュリティアクション）」制度において、「★一つ星」を宣言しました。

■ 取り組み内容

「一つ星」の宣言にあたり、当社は、制度で定められた「情報セキュリティ5か条」に基づく以下の基本的な対策を実施・運用いたします。1. **OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つ**1. **ウイルス対策ソフトを導入し、安全性を確保**1. **パスワードの強化・適切な管理**1. **ファイル共有設定やアクセス権の見直し**1. **社員に対するセキュリティ教育や、脅威・攻撃手口の周知**

今回の「一つ星」宣言を踏まえ、お客様や取引先の皆様に、安心して当社のサービスをご利用いただける環境を提供できるよう、今後も継続して情報セキュリティ体制の改善と向上に努めてまいります。

■ セキュリティアクションとは

「SECURITY ACTION（セキュリティアクション）」は、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）が推進する、中小企業等の情報セキュリティ対策を支援する自己宣言制度です。企業が自ら情報セキュリティへの取り組み姿勢を表明し、段階的に対策を強化していくことを目的としており、取り組み状況に応じて「一つ星」「二つ星」の2段階が設けられています。

株式会社HanDs（ハンズ）

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/

代表者： 山本 達彦本社： 千葉県市川市南八幡3-12-21業種：「採用」を軸とした人事コンサルティングURL： https://hands-x.co.jp/

株式会社HanDsは、採⽤のパフォーマンス改善（効果改善）を得意とする人事系コンサル会社として、大手・上場企業から中小・地域企業まで様々なクライアントの採用課題を解決に導いています。また、求人広告メディアや求⼈広告代理店より、「求⼈票」「採⽤サイト」の制作や「広告掲載後の効果改善（運用）」などを、数多く委託されている会社です。

