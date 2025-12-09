【予告】12/22（月）にホームページを2026年版へ一新！「1・2級施工管理技士」受検講習会受付＆早割情報を先行公開！

一般財団法人地域開発研究所

一般財団法人 地域開発研究所（東京・文京区／理事長：青柳一郎）では、12月22日（月）にHPを2026年版へ切り替える予定です。

それに先がけて、2026年の最新情報をひと足早くお知らせします！

■講習会は12月22日（月）より受付スタート！

2026年開講の各種目「施工管理技士」 受検講習会は12月22日（月）より受付を開始します。

施工管理技士（国家資格）取得のための最高の学習機会です。ぜひご注目ください。

■受講料が割引になる「早割」を実施！

うれしい情報！

2026年1月23日（金）までに受検講習会へお申し込みいただくと、受講料が割引になる「早期割引特典」を実施します！

12月22日（月）のHP切り替え後、HPにてより詳しく最新情報をお届けします。

■2026年版の図書も順次発行！

受検講習会でも使用する技術テキスト・2026年版の問題解説集も順次発行予定。最新の出題に合わせてしっかり学べる準備を進めています。

公開まで、どうぞ楽しみにお待ちください！

【概要】

―工事現場に施工管理あり―

現場全体を俯瞰し、品質を確認するために駆け回り、スケジュールを管理し、職人さんたちへの声かけも欠かせない。

いつだって当たり前に存在し、いなければ現場が回らない。

そんな施工管理技士をさらに輝ける場所へと後押しをする。

そう、それこそが「地域さん」。

いつだって地域の中心に、新しい風を吹き込みながら。

地域の真ん中に“地域開発研究所”

一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト

URL：https://www.ias.or.jp/

名称： 一般財団法人 地域開発研究所

理事長 ： 青柳一郎

設立 ： 1965年4月8日

所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務

