マドレキャラバン2026 ～全国10ヶ所！あなたのコミュニティに産後ケアを届けます～

特定非営利活動法人マドレボニータ

産後ケアの普及を通じて「産後を起点とする社会問題（産後うつ／乳児虐待／夫婦不和）の解決」を目指す、認定NPO法人マドレボニータ（東京都渋谷区、共同代表理事 中桐昌子・山本裕子）は、「マドレキャラバン2026」として産後ケアプログラムの出張講座を開催いたします。

認定NPO法人マドレボニータは、産後ケアの普及と啓発のために日本各地で「産後ケア教室」を開催し、これまで7万人を超える母たちにプログラムを届けてきました。また、皆さまからいただいた寄付金を元に多胎児の母やひとり親、早産・低出生体重児の母などを対象に産後ケア教室を無料とする「産後ケアバトン制度」も運営しています。

2025年12月の寄付月間は、皆さまからのご寄付を募るとともに、いただいたご寄付を活用してマドレボニータの出張講座を開催させていただける場（団体・コミュニティ等）を募集いたします。ぜひ、産後ケアを一緒に届けていただけるお仲間になってください。

例えば…

・自治体の子育て支援施設

・多胎児サークル

・子育て家庭を支援している団体

・企業にて育児休業中の社員様向け

などで講座開催が可能です。

【プロジェクト概要】

マドレボニータのインストラクターがあなたの団体やコミュニティにて出張産後ケア講座を10講座開催いたします。

- 対象地域：北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国- 講師料：1団体につき2回まで無料- 講師交通費：10,000円までマドレボニータで負担いたします。10,000円を超える交通費や宿泊費は主催者様にてご負担願います。- 会場：主催者様にてご手配お願い申し上げます。- 開催日程：2026年1月～9月の間にて、ご相談の上決定させていただきます。- 対象者：出産された女性、カップル等（応相談）※産後2ヶ月以降、外出が可能になったらご参加いただけます（一ヶ月健診にて、医師から経過順調、運動しても良いと判断されていれば大丈夫です）- お子様の同伴：生後210日までの赤ちゃんと一緒にご参加いただけます。- 運営スタッフの方もスペースの余裕がありましたらプログラムに参加いただけます。

産後ケアバトン制度の対象となる方のコミュニティ（サークル等）も歓迎いたします

＜対象となる事由＞

・ひとり親

・多胎児の母（必要に応じ「介助ボランティア」のご手配をいたします。）

・障がいのある児の母

・きょうだい児の母

・出生～生後180日の間に連続21日以上入院中、または入院した児の母

・妊娠22週以降、出産までに連続45日以上入院した母

・１０代の母

・早産児・低出生体重児の母（【34週未満で出産】または【出生体重2000g未満】

・第四子以降の児を出産した母

■マドレボニータの産後ケアバトン制度の詳細は以下をご参照ください。

https://www.madrebonita.com/madre-carebaton

【講座概要】

マドレボニータの産後ケア講座

- 定員：6組～10組程度- 時間：90分～120分（応相談）- 内容：１.産後に関するレクチャー２.バランスボールを使った有酸素運動３.コミュニケーションワーク- 必要スペース：1人あたり約2m²（バランスボール使用）

※ボールはマドレボニータが手配いたします

有酸素運動

コミュニケーションワーク

【お申し込み方法】

マドレボニータの講座開催を希望するコミュニティ・団体のかたは以下の専用フォームにてお申し込みください。

講座開催 お申し込みフォーム :https://forms.gle/SaRa4a3juVcrRQyy7

【本件に関するお問合せ先】

認定NPO法人マドレボニータ 事務局

info@madrebonita.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【団体概要】

認定NPO法人マドレボニータ

マドレボニータは、「産後を起点とする社会問題の解決」を目指し、1998年より産前・産後のヘルスケアプログラムの開発・研究・普及に尽力してきた認定NPO法人です。全国各地で「マドレボニータの産後ケア教室」を開催してきました。法人向け「復職支援プログラム」の提供や妊娠中から参加できる「カップル向け講座」の普及にも努め、自治体と協働での講座開催も多数行っております。また、産後ケアの伝え手である産後セルフケアインストラクターや産後セルフケアアドバイザーの養成、コロナ禍での産後の実態を調査した「産後白書4」を発行するなどの調査研究にも注力しています。

代 表 者： 中桐昌子、山本裕子（共同代表理事）

所 在 地： 東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階

創 立： 1998年9月3日

法人設立： 2008年2月29日（認定取得： 2017年11月）

事業内容： 産後ケア教室の開催、指導者の養成・認定、産後に関する調査・啓発

U R L： https://www.madrebonita.com/