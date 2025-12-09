【LINEスタンプ】tu-hacci × 人気イラストレーター「NAPPY」がコラボ！限定LINEスタンプを無料配布！

株式会社WaterAir

株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』は、2025年12月9日(火)より、人気イラストレーター「NAPPY」のキャラクターとコラボレーションしたLINEスタンプを無料配布いたします。

LINEスタンプ：「NAPPY x tu-hacci コラボ」（全8種類）

ダウンロードURL：https://x.gd/MyudD ※2025年12月9日(火)より

「NAPPY x tu-hacci collaboration」LINEスタンプ概要

配布期間：2025年12月9日(火)~2026年1月5日(月)

取得方法：ツーハッチのLINE公式アカウントを友だち追加でGET

※数量達し次第配布終了※

利用可能期間：ダウンロードより4週間

NAPPYのふわふわな女の子たちと、インナーファッションブランド「tu-hacci」のコラボスタンプが期間限定で登場。2025年12月9日(火)~ 数量限定で無料配布いたします。日常会話に使えるLINEスタンプが全8種類がダウンロードできます。

＜注意事項＞

・LINEスタンプはスマートフォンのみ対応しております。利用の際はスマートフォンでコミュニケーションアプリ「LINE」の登録が必要となります。

・日本国外で契約した端末の電話番号で認証した端末、あるいはFacebook認証した端末では、無料LINEスタンプをダウンロードすることができません。LINEアプリの、ホーム＞設定＞アカウントから日本国内で契約した端末の電話番号を設定することでダウンロード可能となります。

・LINEアプリ及びご使用端末のOSは､最新のバージョンでご利用ください｡

・ダウンロード時に、通信料が別途発生します。

LINEスタンプでキャラクターが着用しているアイテム紹介

■《P.snow》もこもこロングワンピース ルームウェア



なめらかな肌ざわりで、ふんわりとした着心地が魅力のルームウェアワンピース。

軽やかなのに暖かく、リラックスタイムにぴったり。

程よいIラインでボディラインを拾わない設計で、自然に体型カバーが叶います。

・ 商品ページ：https://x.gd/Ix5ko

・ 価格：\7,980（税込）

■《P.snow》もこもこジップパーカー ルームウェア



程よい落ち感でカジュアルになりすぎない、大人のジップパーカー。

フード付きで首元まで暖かく、腰まわりも自然にカバー。

両腰には便利なポケット付きで、機能性も◎



・ 商品ページ：https://x.gd/Njcw4

・ 価格：\7,980（税込）

■《ラクシアスリープ》ナイトブラワンピース 長袖マキシ丈 無地/花柄



ノンワイヤーでもホールド力が高く、寝ている間も快適なナイトブラ一体型ワンピース。

バストを優しくサポートしながらリラックスできる人気シリーズです。

花柄のチャコールグレーが上品で、スタンプ内でも“おやすみポーズ”のキャラクターが着用しています。



・ 商品ページ：https://x.gd/Os0U5

・ 価格：\6,980～7,980（税込）

NAPPYについて

「きゅんを掴む」ガーリーでアンニュイなイラストで様々な企業とタイアップ。

街頭広告、百貨店コラボ、人気雑誌の占い連載等、幅広い活動で多くの女性から支持を集める。

愛猫や身近に存在する女の子のしぐさから「可愛い」のインスピレーションを受けデザインを生み出している。

Instagram：https://www.instagram.com/(https://www.instagram.com/nappyyu)nappyyu(https://www.instagram.com/nappyyu)

- tu-hacci(ツーハッチ)について

Enrich your life.

「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。

tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。

【公式】tu-hacciオフィシャルサイト

https://www.tu-hacci.co.jp/

【公式SNS】

LINE：@tu_hacci

Instagram：@tu_hacci

X（旧Twitter）：＠tu_hacci

tiktok：@tu_hacci_official

Threads：@tu_hacci

【会社概要】

株式会社Water Air（https://waterair.jp/）

本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19

事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売