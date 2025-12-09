発表！「帰省しない」約4割　短時間の“スマート帰省”が中心　ママ実家へ帰省が多い？「帰省せずに旅行」する場所は？／いこーよファミリーラボ調査2025【冬休み・冬レジャー調査リリース第5弾】

アクトインディ株式会社

国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて、「冬休みの帰省＆旅行事情(https://iko-yo.net/articles/20976)」について調査・分析を行いました。

子育て世帯の約6割が「帰省する」と回答。約4割（37.95％）が「帰省しない」と答えました。また、帰省する場合も半日～1日の短時間滞在が主流となるなど、現代家族の無理のない付き合い方が見えてきました。

＜＜調査のハイライト＞＞

冬休み・帰省実態・調査：全結果 :https://iko-yo.net/articles/20976https://iko-yo.net/articles/20976

▶子育て世帯の約4割が「帰省しない」

▶「帰省」の滞在時間は「半日」が最多

▶「帰省しないで旅行」は約3割

▶温泉・スキー場・テーマパークが人気の旅行先

▶【まとめ】

調査全文(https://iko-yo.net/articles/20976)を見る

※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/20976(https://iko-yo.net/articles/20976)）を記載ください。

帰省先への滞在時間は「半日」が最多。“泊まらない帰省”が増加

滞在時間に関するデータでは、ママの実家・パパの実家ともに「半日だけ」が最多となり、日帰り（半日＋1日）での帰省割合が高い結果となりました。

パパ実家への帰省は半日から1日の日帰りが多く、ママ実家への帰省は「3泊4日」「4泊5日以上」でパパ実家への帰省を上回りました。

「帰省しないで旅行」は約3割 年末年始は「自宅での休息」が最優先？

帰省しない家庭に帰省以外の旅行について聞いたところ、72.51％が「（帰省も）旅行もしない」と回答しました。

帰省しない旅行先は「温泉・リラックス」、「スキー・スノボ」、「テーマパーク」口コミから見る旅行事情

＼ママパパの声／温泉・リラックス旅行へ行く

▶「温泉旅行。露天風呂付きのお部屋でお部屋食があり、動かない旅行で日頃の疲れをとります」（7歳の子どものママパパの声）

▶「関東圏で温泉旅行。一年の疲れをゆっくり温泉でとりたい」（7歳の男の子・5歳の女の子・0歳の女の子のママパパの口コミ）

調査口コミ全文(https://iko-yo.net/articles/20976)を見る

＼ママパパの声／スキー・スノボ旅行へ行く

▶「年末年始はスキー場で、雪遊びと地元の回転寿司か焼肉店で外食します」（ 11歳の 女の子・2歳の男の子のママパパの口コミ）

▶「スノボ旅行に行きます。年末に二泊してスノボをして、温泉に入る。冬にしか楽しめない雪でたくさん遊びたいです」（16歳の女の子・13歳の男の子・11歳の女の子・7歳の女の子のママパパの声）

調査口コミ全文(https://iko-yo.net/articles/20976)を見る

＼ママパパの声／テーマパーク旅行へ行く

▶「ディズニーホテルで年越しをする予定です」（10歳の女の子のママパパの口コミ）

▶「鈴鹿サーキットにいって乗り物にのりたい」（11歳の男の子・8歳の男の子のママパパの口コミ）

調査口コミ全文(https://iko-yo.net/articles/20976)を見る

【まとめ】「スマート帰省」は親戚づきあいの良さと家族のライフスタイルを守る子育て世帯の知恵!?

冬休み「帰省」調査：全文 :https://iko-yo.net/articles/20976https://iko-yo.net/articles/20976

今回の調査では、子育て世帯の約4割が「帰省しない」と回答しました。背景には、「インバウンド需要で高額な上、混んでいるみたいなので悩み中」「年末年始は高かったりするので出かけません」といった物価高やホテル代高騰といった今年らしい事情がうかがえる口コミも見られました。

また、年末年始の約10日間に全国で帰省が集中するため、混雑を避けるのが難しい点や、帰省によって子供の生活リズムが乱れることへの配慮といった子育て世帯らしい懸念なども考えられます。

帰省する場合の最多滞在時間は「半日」で、宿泊を伴わない短時間・日帰りの「スマート帰省」が主流になっており、帰省先はママの実家がやや優勢です。

短時間の「スマート帰省」は、親戚付き合いの良さを保ちつつ、子供の生活リズムへの配慮や、親の準備・移動などの負担を抑える現実的なスタイルとも考えられます。

また、帰省しない世帯のうち、「帰省以外の旅行をする人」は約3割、約7割は「帰省も旅行もしない」と回答しており、自宅でのんびり過ごす様子が見られます。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査地域：全国

対象者：「いこーよ」会員

調査期間：2025年10月

サンプル数：469

※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。

※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/20976(https://iko-yo.net/articles/20976)）を記載ください。

