仙川がイタリアの台所に。野菜ソムリエ厳選の新鮮野菜を使った本格石窯ピッツァと生パスタ、「ボナペティート・パパ」12月9日オープン。

株式会社さわやか

ボナペティート・パパは気軽に楽しんでいただけるイタリアンレストランです。

仙川店ではシャキシャキで新鮮で美味しい厳選野菜を中心としたメニューを多数ご用意しております。

デュラム小麦本来の「うま味」と「風味」をもった生パスタと、イタリア産カプート社のピッツァ専用小麦を使用した本場石窯で焼き上げるナポリピッツァも是非ご賞味ください。

親しいかたとのランチやティータイム、ワイワイとした賑やかなパーティー、個室でゆったり、くつろぎながらのお食事など、あらゆるシーンでご利用いただけます。

≪仙川店で出会う３つの特別なひととき≫

【体験１.：五感で躍る‘‘アツアツ‘‘の一皿】

≪パルミジャーノチーズのリゾット≫

熱々のパルミジャーノチーズリゾットを、五感で楽しめる商品。目の前で仕上げるライブ感と、北イタリア産チーズの豊かな香り、鉄板が奏でる音が食欲をそそります。

風味豊かな濃厚なチーズリゾットをお楽しみください。

【体験２.：ナポリ仕込みの芳ばしさをそのままに】

≪イタリア小麦と本格石窯ピッツァ≫

芳ばしい風味が広がる本格石窯ピッツァ。イタリア・カプート社製小麦を使用し、高温で短時間焼成することで、軽やかなサクサク感ともっちり食感を両立しています。

【体験３.：小麦と野菜の香り豊かな味わい】

≪粉づくりから厳選の熟成生パスタ≫

厳選素材を使用した熟成生パスタ。無加熱製法と低温熟成により、デュラム小麦本来の旨味を最大限に引き出しました。野菜ソムリエ厳選の新鮮野菜が、パスタの味わいを更に引き立たせます。

店長コメント

「仙川は新しい文化と古くからの暮らしが共存する非常に魅力的な町です。わたしたちはこの町の皆様に日常に小さなご褒美を届けたいという思いで、この地を選びました。

野菜ソムリエが仕入れる新鮮な厳選野菜を使用し、お子様連れのランチから特別な日のディナーまで、仙川にこの店があってよかったと思っていただける地域の食卓のような存在を目指します。」

店内の様子

≪OPEN特別特典≫

団体予約もお受けできます個室もあります

ご来店のお客様に「ボナペティート・パパ」シェフ特製ドレッシングを12月9日より2日間限定

で300本プレゼント！

お店の味をご家庭でもお楽しみください。

今日の「おいしい」は仙川で。

ボナペティート・パパ フォレストスクエア仙川店ーあなたの毎日に、イタリアの彩りを。

【「ボナペティート・パパフォレストスクエア仙川店」店舗概要】

店名：ボナペティート・パパ フォレストスクエア仙川店

電話：03-5314-9224

住所：〒182-0002 東京都調布市仙川町3-1-17 フォレストスクエア仙川3F

アクセス：京王線仙川駅より徒歩2分

営業時間：11:00～22:00

定休日：1月1日

座席数：46席

URL：bap-sengawa@swyk.co.jp

【会社概要】

社名：株式会社さわやか

本社所在地：東京都中央区新川1-28-23 東京ダイヤビルディング5号館8階

代表取締役：尾川利憲

事業内容： ファーストフード、レストラン、カフェの経営

設立：1970年9月28日

HP： https://swyk.co.jp/