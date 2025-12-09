パーソナルジムASPIが日本最大級の産後ケアホテル「マームガーデンリゾート葉山」と産後ママのサポートをスタート！

株式会社ASPIREST

関東を中心に全国45店舗以上のパーソナルジムASPIを運営している株式会社ASPIREST（代表取締役：原田 光）は、株式会社マムズ（取締役社長：荻野睦美）が運営する日本最大級の産後ケアホテル「マームガーデンリゾート葉山」と協働し、『産後のための姿勢改善セミナー』を開催いたしました。

本セミナーでは、女性が出産後に経験する身体の変化や姿勢の崩れに対し、ピラティスやトレーニングを通じて姿勢改善・セルフケアの方法を学ぶことができます。

出産を経た女性が「自分の身体を知り、整えるきっかけ」を提供することを目的としています。

■セミナープログラム（例）

グループレッスン

「妊娠中から産後に起こる！産後の姿勢の変化と改善アプローチ」

・妊娠前後に起こる姿勢の変化についての講習会

・トレーナーによるパーソナル姿勢チェック

・呼吸エクササイズ

・産後の姿勢改善のためのピラティス

etc.....

パーソナルレッスン

「パーソナル姿勢診断」

・筋肉、骨格、神経、可動域の観点からの姿勢分析

・各々のママさんが抱える悩みや状態に合わせた、姿勢解説＆改善方法のレクチャー

etc.....

※プログラム内容は開催回ごとに一部変更となる場合がございます。

■今後の流れ

本セミナーは、「マームガーデンリゾート葉山」にて月数回の定期開催を予定しております。

産後の心身をケアしながら「身体を整える」ことを学びたい方は、ぜひご参加ください。

■Mom Garden Resort HAYAMAについて

神奈川県葉山町に位置する「マームガーデンリゾート葉山」は、日本最大級の産後ケアホテルです。

2021年に開業し、コンセプトは「ゆっくり“ママ”になれる場所」。

出産後の母親のさまざまなストレスや身体的な疲労回復を目的とした滞在型施設として、全国から多くの利用者が訪れています。

助産師や専門スタッフが常駐し、授乳・沐浴・産後リハビリのサポートを行うほか、24時間体制で赤ちゃんの預かりにも対応しています。

パートナーも一緒に宿泊できるほか、沐浴など新生児のお世話の仕方など指導しています。

都内から車で約1時間の好アクセスに加え、東京駅・横浜駅からの無料送迎バスも運行。葉山の自然に包まれた穏やかな空間で、家族全員が安心して新たな生活を始められる“新しい産後ケアの形”を提供しています。



URL：https://www.mom-garden.jp/

代表者：取締役社長 荻野睦美

所在地：神奈川県横須賀市湘南国際村１丁目4-3

運営会社：株式会社マムズ（ホールディングスカンパニー 株式会社NSグループ）

■株式会社ASPIRESTについて

「一生の身体づくり」をコンセプトにした”続けられるパーソナルジム”「ASPI」を関東を中心に全国4５店舗以上展開しています。

所属するパーソナルトレーナー全員が国際的に認証された米国認定資格を保有しており、ひとりひとりのニーズに寄り添った高品質なトレーニングやコンディショニングのサポートを実現しています。

2025年からはピラティスメソッドの導入を行い、同時にAFAA（ATHLETICS and FITNESS ASSOCIATION of AMERICA）のピラティス国際認定ライセンスを全トレーナーが取得いたしました。

人の健康に関わる全てのサポートを国際基準で提供する唯一無二のブランドを目指し、パーソナルトレーニングのほか、パーソナルピラティス、パーソナルストレッチ、食事指導を科学的根拠に基づいた安全かつ効果的な方法で提供してまいります。マンツーマン授業で国際認証資格取得から現場で活躍出来るパーソナルトレーナーを育成するスクール事業「ASPトレーナースクール」を運用しており、1,500名以上のパーソナルトレーナーを輩出しています。

事業内容：パーソナルトレーニング事業、トレーナースクール事業

URL：https://aspirest.com/

代表者：代表取締役 原田 光

所在地：神奈川県横浜市西区北幸2-10-40 横浜西口TYビル8F

電話番号：050-1746-8690