軟弱地盤のアパートが、高値で売れた理由。

古いアパートの背後には小川が流れ、地盤は軟弱。さらに測量も未了で、建物の劣化も進んでいました。株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、まず測量を実施し土地境界を明確化。しかし地盤改良には多大なコストとリスクが伴うため、あえて方針を転換しました。地盤改良を得意とする専門会社へ購入を打診。利幅はやや小さくなったものの、リスクを抑えた確実な取引として無事売却を実現しました。「直す」だけが解決ではありません。活かせる相手に託す判断も、賢明な再生の一手です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=njFeAbfJ2GA ]

日時：2025年12月16日 18：00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）備備考：本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

【登壇者プロフィール】

酒井康博（さかい・やすひろ）

SAグループ代表。不動産鑑定士／雇用クリーンプランナー

共有持分・底地・再建築不可など訳あり不動産に特化した買取事業で年間1万件以上の相談に対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/

田中秀和（たなか・ひでかず）

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表。不動産鑑定士

1,000件超の鑑定実績を持ち、相続・売買・賃料評価まで幅広く対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/adex/