【相模原市南区】南区誕生１５周年記念　相模大野ステーションピアノを開催！

　相模原市南区では、小田急線相模大野駅直結の「相模大野ステーションスクエア」に設置中のクリスマスツリーに合わせ、１２月１４日（日）から２５日（木）の期間限定でグランドピアノを設置し、どなたでも演奏できる「南区誕生１５周年記念　相模大野ステーションピアノ」を開催します。ピアノの周りは、女子美術大学（南区麻溝台）の学生による装飾が彩ります。


　さらに、南区誕生１５周年を記念して、どなたでも無料でご鑑賞いただけるミニコンサート「街かどコンサート」とコラボしたオープニングイベントを１２月１３日（土）に開催。クリスマスツリーのふもとにあるステージに、グランドピアノの音色と歌声の美しいハーモニーが響き渡ります。



（左）２０２５年１１月から相模大野ステーションスクエアに設置中のクリスマスツリー　　　　　　　　　　　　　　　　　（右）装飾イメージスケッチ（作成：女子美術大学）


・「南区誕生１５周年記念　相模大野ステーションピアノ」実施概要

■設置期間

　２０２５年１２月１４日（日）～２５日（木）


■利用可能時間

　月～金曜日　正午～午後６時３０分


　土・日曜日　午前１１時～午後６時３０分


■会場

　相模大野ステーションスクエア　３Ｆアトリウム広場（南北自由通路）


　（神奈川県相模原市南区相模大野３-８-１）



会場案内図

■利用方法

・演奏は時間指定制で、演奏時間は１０分間です。


・演奏を希望される方に対して、利用可能時間の１５分前（月～金曜日は午前１１時４５分、土・日曜日は午前１０時４５分）から会場にて整理券を配付します。


・整理券を受け取った方は、整理券で指定されている演奏時間５分前までに来場し、演奏を行っていただきます。



※整理券は配付当日のみ有効です。


※整理券は先着順です。配付が終了次第、当日の受付は終了します。


※整理券の取得は、代理人でも可能です。ただし、代理人１人につき、１枚までとします。


※連弾や他の楽器との合奏も可能です。他の楽器との合奏は柵の中のみ可能とし、他の楽器の演奏者は２人までとします。


■その他

共催：相模原市南区/株式会社小田急SCディベロップメント/（公財）相模原市まち・みどり公社


協力：学校法人女子美術大学/（公財）相模原市民文化財団


■詳細（相模原市ホームページ）

　https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/minamiku/1029452.html



・オープニングイベント実施概要

□タイトル
南区誕生１５周年記念　街かどコンサート×相模大野ステーションピアノ　～Christmas Concert～
□日時

　２０２５年１２月１３日（土）　午後０時２０分～０時５０分


□場所

　相模大野ステーションスクエア 3Fアトリウム広場（南北自由通路）


□申込

　不要（観覧希望者の方は直接会場へお越しください）


□出演者

・和田 美菜子 さん（ソプラノ）


・佐々木 理江 さん（メゾソプラノ）


・長谷川 香織 さん（ピアノ）



和田 美菜子 さん

佐々木 理江 さん

長谷川 香織 さん

□詳細（相模原市ホームページ）

　https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kankou/bunka/1022291/1010973.html



・相模大野ステーションピアノの見どころ

〇ピアノとツリーが織りなす特別な空間

　相模大野ステーションスクエアのクリスマスツリーと一体となるようピアノを設置します。


　※ツリーのコンセプト：Star Wish Tree


　流れ星は誰かの希望の残響であり、また別の誰かの祈りのはじまり。


　個々の願いや想いが集まり、地域にお住まいの皆様の時間や場所を越え、心と心をつなぐ。


〇女子美術大学の学生による装飾

　女子美術大学（南区麻溝台）の学生たちによる装飾が、ピアノの周りを彩ります。


　※装飾のコンセプト：Return Garden


　訪れる人々の願いや想いが集まり、美しい音色や景色が巡る。


　そんな特別な瞬間を届ける庭。


　プレゼントに眠る想い。想いがカタチ（手紙）となって、雪とともに降り積もる。


　そして人々の想いは音色とともに永遠に積もり流れていく。


〇相模原市産の花

（公財）相模原市まち・みどり公社の「花苗生産センター」（中央区田名）で育てた花を装飾に使用します。


〇思い出のピアノ

設置するピアノは、長年にわたり藤野中学校（緑区藤野）で親しまれてきたもの。現在は「相模の大凧センター」（南区新戸）に常設され、自由に演奏できます。







