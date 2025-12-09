【相模原市南区】南区誕生１５周年記念　相模大野ステーションピアノを開催！

相模原市役所

相模原市南区では、小田急線相模大野駅直結の「相模大野ステーションスクエア」に設置中のクリスマスツリーに合わせ、１２月１４日（日）から２５日（木）の期間限定でグランドピアノを設置し、どなたでも演奏できる「南区誕生１５周年記念 相模大野ステーションピアノ」を開催します。ピアノの周りは、女子美術大学（南区麻溝台）の学生による装飾が彩ります。

さらに、南区誕生１５周年を記念して、どなたでも無料でご鑑賞いただけるミニコンサート「街かどコンサート」とコラボしたオープニングイベントを１２月１３日（土）に開催。クリスマスツリーのふもとにあるステージに、グランドピアノの音色と歌声の美しいハーモニーが響き渡ります。

（左）２０２５年１１月から相模大野ステーションスクエアに設置中のクリスマスツリー （右）装飾イメージスケッチ（作成：女子美術大学）

・「南区誕生１５周年記念 相模大野ステーションピアノ」実施概要

■設置期間

２０２５年１２月１４日（日）～２５日（木）

■利用可能時間

月～金曜日 正午～午後６時３０分

土・日曜日 午前１１時～午後６時３０分

■会場

相模大野ステーションスクエア ３Ｆアトリウム広場（南北自由通路）

（神奈川県相模原市南区相模大野３-８-１）

会場案内図■利用方法

・演奏は時間指定制で、演奏時間は１０分間です。

・演奏を希望される方に対して、利用可能時間の１５分前（月～金曜日は午前１１時４５分、土・日曜日は午前１０時４５分）から会場にて整理券を配付します。

・整理券を受け取った方は、整理券で指定されている演奏時間５分前までに来場し、演奏を行っていただきます。

※整理券は配付当日のみ有効です。

※整理券は先着順です。配付が終了次第、当日の受付は終了します。

※整理券の取得は、代理人でも可能です。ただし、代理人１人につき、１枚までとします。

※連弾や他の楽器との合奏も可能です。他の楽器との合奏は柵の中のみ可能とし、他の楽器の演奏者は２人までとします。

■その他

共催：相模原市南区/株式会社小田急SCディベロップメント/（公財）相模原市まち・みどり公社

協力：学校法人女子美術大学/（公財）相模原市民文化財団

■詳細（相模原市ホームページ）

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/minamiku/1029452.html

・オープニングイベント実施概要

□タイトル南区誕生１５周年記念 街かどコンサート×相模大野ステーションピアノ ～Christmas Concert～□日時

２０２５年１２月１３日（土） 午後０時２０分～０時５０分

□場所

相模大野ステーションスクエア 3Fアトリウム広場（南北自由通路）

□申込

不要（観覧希望者の方は直接会場へお越しください）

□出演者

・和田 美菜子 さん（ソプラノ）

・佐々木 理江 さん（メゾソプラノ）

・長谷川 香織 さん（ピアノ）

和田 美菜子 さん佐々木 理江 さん長谷川 香織 さん□詳細（相模原市ホームページ）

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kankou/bunka/1022291/1010973.html

・相模大野ステーションピアノの見どころ

〇ピアノとツリーが織りなす特別な空間

相模大野ステーションスクエアのクリスマスツリーと一体となるようピアノを設置します。

※ツリーのコンセプト：Star Wish Tree

流れ星は誰かの希望の残響であり、また別の誰かの祈りのはじまり。

個々の願いや想いが集まり、地域にお住まいの皆様の時間や場所を越え、心と心をつなぐ。

〇女子美術大学の学生による装飾

女子美術大学（南区麻溝台）の学生たちによる装飾が、ピアノの周りを彩ります。

※装飾のコンセプト：Return Garden

訪れる人々の願いや想いが集まり、美しい音色や景色が巡る。

そんな特別な瞬間を届ける庭。

プレゼントに眠る想い。想いがカタチ（手紙）となって、雪とともに降り積もる。

そして人々の想いは音色とともに永遠に積もり流れていく。

〇相模原市産の花

（公財）相模原市まち・みどり公社の「花苗生産センター」（中央区田名）で育てた花を装飾に使用します。

〇思い出のピアノ

設置するピアノは、長年にわたり藤野中学校（緑区藤野）で親しまれてきたもの。現在は「相模の大凧センター」（南区新戸）に常設され、自由に演奏できます。

【昨年の会場の様子】