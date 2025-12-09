不登校を経験した子ども達と共に企画森製菓×NIJINアカデミー港三田校「1チョコfor1スマイル 未来ラーニング」～チョコレートでSDGsを学ぶ特別授業を開催～

株式会社NIJIN

2025年1月に開校した不登校支援型のオルタナティブスクール「NIJINアカデミー港区三田校」は、三田に本社を構える森永製菓株式会社（本社：東京都港区）と連携し、子どもたちが“おいしい”の先にある社会課題を学ぶ特別授業を開催します。

同じ三田という地域で活動する企業と教育機関が連携し、地域に根ざした社会共創を推進。

本取り組みは、森永製菓の社会貢献活動「1チョコ for 1スマイル」と連動し、子どもたちがチョコレートづくりを通して世界とつながり、SDGsの視点から「食と社会の関係」を考える特別授業です。 不登校や多様な学びのスタイルを持つ子どもたちが、自らの手で社会と関わる機会を創出し、主体的に学ぶきっかけを育むことを目的としています。

「1チョコ for 1スマイル」は、チョコレートの売上の一部をガーナなどのカカオ生産国の子どもたちの教育や生活支援に活用する森永製菓の取り組みです。授業では、森永製菓社員による特別レクチャーを通じて、

・カカオ豆がチョコレートになるまでの過程

・生産国の子どもたちの現状

・消費者としてできる社会貢献の形

をわかりやすく学びます。

学びの後半では、子どもたちが実際に「チョコサンドクッキー作り」に挑戦。食の楽しさを体感しながら、「食べること」「作ること」が世界の誰かの笑顔につながるという体験を通じて、主体的な学びと社会的な関心を育みます。

NIJINアカデミー港区三田校では、料理・探究などの活動を通じて、不登校の子どもたちが「自分らしく学び、生きる力を育てる」教育を実践しています。

【開催概要】

イベント名： 森永製菓株式会社×NIJINアカデミー港区三田校クリスマス特別授業～チョコレートでSDGsを学ぼう～

日 時： 2025年12月15日（月）11:00～13:30

場 所： 東京都港区南麻布１丁目６－５「麻布十番ハルモニアビル」

内 容： 森永製菓によるレクチャー＋チョコサンドクッキーづくり

主 催：NIJINアカデミー港区三田校

協 力： 森永製菓株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

NIJINアカデミー港区三田校

E-mail：nijin.academy.tokyotower＠gmail.com