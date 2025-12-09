【エリデン化粧品】ベストバイオブザイヤー2024受賞のアピボタニカクレンジングバームが当たる「X（旧Twitter）リポストキャンペーン」を開催！

エリデン化粧品株式会社

“お肌にも、環境にも優しい化粧品”を提供するエリデン化粧品株式会社（東京都足立区、代表取締役：高木 啓之、以下エリデン）は、忖度なしの生活情報雑誌“LDK”（株式会社晋遊舎）でベストバイオブザイヤー2024を受賞した「アピボタニカクレンジングバーム」が当たるキャンペーンを2025年12月25日（木）まで開催中です。

アピボタニカクレンジングバームの特長

これ1つで、クレンジング、洗顔、角質ケア、毛穴ケア、パックの5つの機能があり、お肌への摩擦を最小限に抑えて美肌ケアをすることができるクレンジングバームです。

メイクがしっかり落ちることはもちろん、洗い上がりのしっとり感にこだわった、敏感肌の方でもエイジングケア（年齢に応じたお手入れ）ができるクレンジングバームに仕上げました。

潤う秘密１. あっという間にオイル状に変化する、とろけるバーム

体温ではなく、少しの力を加えることでオイル状に変化するよう調整されていますので、冷えた肌の上でもすぐにとろけます。摩擦を最小限に抑え、メーク汚れや皮脂汚れをすっきり落とすことができます。

潤う秘密２. こだわりの植物由来の保湿成分配合

５種類のセラミド*やホホバ種子油、アーチチョーク葉エキスなど14種類の植物由来の保湿成分を配合し美肌の土台**をサポート。内側から輝く素肌へ導きます。

*フィトステリルグルコシド/グルコシルセラミド、ユズ果実エキス、リンゴ果実エキス、パイナップル果実エキス、ヒマワリ種子エキス

**角質層

≪愛用者の声≫- テクスチャーは柔らかくなめらかなバーム状で、肌にのせるとすぐにオイル状になって馴染ませやすいです。力をいれてこすらなくてもマッサージをするような感じで肌になじませていくだけで使いやすかったです。- テクスチャーのなめらかさが気に入りました。香りもなくて、じっくり使えます。- 洗い流したあとのヌルヌル感がないのでダブル洗顔なしでも気にならない仕上がり。使用感が気持ちが良かったです。

※あくまで個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません

プレゼントキャンペーン概要

■実施期間：2025年12月25日（木）まで

■応募方法：

１.エリデン化粧品Xアカウント（https://x.com/eriden_official）をフォロー

２.エリデン化粧品Xアカウントの固定投稿をリポスト

■プレゼント内容：

アピボタニカクレンジングバーム 現品 10名様

アピボタニカクレンジングバーム サンプルパウチ 40名様

アピボタニカについて

敏感肌のお客様の声でつくった、30代からのエイジングケア（年齢に応じたお手入れ）シリーズ。

肌悩みのある人にこそ使ってほしい「美肌の土台*をサポートする化粧品」を目指しました。

*角質層

■クレンジングバーム 60ｇ 2,480円（税込）

■ナノ エマルジョン 50ｍL 1,980円（税込）

■モイスチャークリーム 30ｇ 2,480円（税込）

【会社概要】

会社名：エリデン化粧品株式会社

所在地：121-0816 東京都足立区梅島1-36-8

代表者：高木 啓之

設 立：1988年7月

事 業：オリジナル化粧品の企画販売

■公式オンラインショップ：https://eriden.jp/

■エリデン化粧品楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/eridencosmetics/

■エリデン化粧品Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A1VUHE97L502RV&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A1VUHE97L502RV&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

■エリデン化粧品Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/eridencosmetics/

■Instagram：https://www.instagram.com/eriden_official/

■X（旧Twitter）：https://x.com/eriden_official

『お肌にやさしく、環境にもやさしい化粧品を』

～エリデンでは太陽光・風力・水力・バイオマス・地熱などで作られた100％再生可能エネルギーを使用して製造しております～