pipon、医療現場の“非構造化データ”を自動で構造化するAI技術を提供開始
株式会社pipon（本社：東京都中央区、代表取締役：北爪聖也）は、診療会話・カルテ・説明文書・看護記録など、医療現場に存在する膨大な非構造化データを自動で構造化し、研究・論文・経営分析にそのまま活用できる 医療機関向けAI構造化エンジン を提供開始いたします。
本エンジンは、AIカルテ作成サービス「ボイスチャート」で培った音声処理技術をベースに、
医療データ標準化（OMOP CDMなど）に準拠した形式への変換を自動化できるよう拡張したものです。
医療研究に必要なRWD（リアルワールドデータ）は複雑で、標準化のハードルが高いことが知られています。そこでpiponは、この課題を音声・テキストの両面から解決する技術を開発しました。
■ 医師やIT部門が抱える“本当の課題”を解決
多くの病院では、医師が論文や研究のためにIT部門へ依頼し、
カルテの自由記載
看護記録
外来での説明内容
医薬品使用の記録
病名・検査・処置のテキスト
などを手作業で“構造化データ”に変換してもらっています。
しかしこの作業には、時間がかかりすぎ、誤差が生じやすいといった課題がつきまといます。
piponの新しい構造化エンジンは、
この“面倒な構造化作業”を、医師・IT部門の代わりに自動で処理します。
■ 非構造化データ → 構造化データへ一気に変換
本エンジンは、以下のプロセスをAIが自動実行します。
● １. テキスト・音声の内容理解
診察内容、病名、検査、処置、投薬、主訴、経過説明などを文脈理解
● ２. 医療データ項目への自動マッピング
患者基本情報／病名付与／薬剤使用／検査値／処置記録などへ割り振り
● ３. 研究に使える構造化データへ変換
RWD・CDM形式を意識したデータ構造で出力可能（OMOP形式の理解を含む）
※形式は病院の運用に合わせてカスタマイズ可能
● ４. 出典の追跡（どの発話から抽出したか）
構造化データの信頼性向上にも寄与
これにより、従来は人手で行っていた作業をほぼゼロにし、圧倒的なスピードと精度で構造化データを生成できます。
■ “音声”も“テキスト”も構造化できる――ボイスチャートの抽象化版
piponはこれまで、診療会話からSOAPを生成する「ボイスチャート」を提供してきました。
今回の構造化エンジンは、ボイスチャートで行っている高度な音声理解・情報抽出を
「研究データ向け」にまで拡張したものです。
医療現場に存在するすべての“自然言語データ”を構造化して蓄積できます。
■ 活用シーン
● 研究・論文作成
カルテの自由記載を自動でデータ化し、研究用RWDとして活用可能
● DPC・経営分析
検査・処置・投薬のテキスト内容から、経営指標の自動生成が可能に
● 院内のデータ統合
部署・職種を超えた記録の粒度を揃え、データ一元管理へ
● 精度向上のためのフィードバックループ
構造化の出典追跡により、院内AIの改善も容易
■ 病院が「研究をしやすい組織」に変わる
目指すのは、“研究支援のためのIT作業をゼロにすること”です。
医師が診療しながら発生する非構造化データを、
IT部門を介さずにそのまま研究に使えるデータに自動変換します。
piponは、構造化技術や抽象化ノウハウをベースに、
各病院のデータ形式や研究領域に合わせて柔軟にカスタマイズできる技術基盤を提供します。
■ 代表コメント
株式会社pipon 代表取締役 北爪聖也
「医療現場には、膨大な“非構造化データ”が存在します。
しかし、研究や品質向上のためにはこれを構造化する必要があり、
その作業が現場の負担となってきました。
今回、ボイスチャートで培った自然言語処理技術を抽象化し、
医療データを自動で構造化できるエンジンとして提供できるようになりました。
診療の現場で自然に生まれるデータが、
そのまま研究・経営改善・品質向上の材料として活用される未来を、
医療機関とともに実現していきます。」