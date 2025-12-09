株式会社いつも、「Pacvue |Amazon Ads Japan Hackathon」イベントにて【最優秀賞】を受賞！

株式会社いつも

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 守、以下「当社」）は、この度、コマース促進プラットフォームの「Pacvue」を提供するPacvue社（本社：米国）が主催し、Amazon Ads Japanが協賛する「Pacvue | Amazon Ads Japan Hackathon」において、「最優秀賞」を受賞いたしました。

「Pacvue | Amazon Ads Japan Hackathon」は、日本国内の広告代理店が、Pacvueを活用したAmazon Adsでの高度な最適化戦略や、革新的なプロジェクトを発表するイベントです。

本受賞は、当社のAmazonでのECコンサルティング、広告運用支援におけるPacvueの活用実績と、それによるクライアントの事業成長への貢献が特に評価されたものです。

■「Pacvue」について

Pacvueは、リテールメディア、コマース管理、および測定機能を統合した、先導的なコマース促進プラットフォームです。業界初の統合プラットフォームとして、ブランドの収益性や市場シェアを推進し、インサイトを行動可能な推奨事項に変えます。Walmart、Target、Instacart、UberEatsを含む100以上のグローバル小売業者と連携し、70,000以上のブランドと代理店を支援しています。

同社は、シアトル、シカゴ、ニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン、上海、および東京に拠点を持っています。

詳細については、https://pacvue.com/ja/をご覧ください。

■ 受賞の背景・評価されたポイント

主催のPacvue、 Head of APACのネイト・シュリラ氏より、受賞・評価のポイントとして、以下のコメントをいただきました。

Hackathonの優勝はパフォーマンスアップだけでなく、ある課題に向けて斬新にソリューションを創造することが重要な審査要素になります。

いつも．さんは、プランニング・実行・評価・その後の改善において、全面的にPacvueを活用しています。広告運用はキャンペーン軸になりがちですが、商品軸での運用も評価のポイントです。PacvueのAIエージェントと一緒にAmazon Marketing Cloud (AMC)のクエリを書くなど、最新の機能利用により、複雑かつ効果的な運用をされている点が素晴らしかったです。

今後も最強の運用法を共創できることを楽しみにしています！

■ 受賞したイベント・賞について

■ 株式会社いつものコメント

- イベント名: Pacvue | Amazon Ads Japan Hackathon- 主催: Pacvue社- 受賞名: 最優秀賞（Overall winner）

この度は、Pacvue主催の栄えあるイベントで最優秀賞をいただき、大変光栄に思います。

Amazon Adsの広告プロダクトの拡張や、AMCといったデータ分析により今までより深いインサイトをベースとした広告戦略の立案が可能となりました。

その一方でそれらをスピード感をもって提供するべく当社ではPacvueを活用しております。日々の業務がこのような受賞につながり大変光栄に思います。

今後も、EC事業者の皆様が抱える課題を解決し、デジタルコマースのさらなる発展に貢献してまいります。

■ 株式会社いつも について

当社は「日本の未来をECでつくる」をミッションに掲げ、ブランド・メーカーへのEC事業総合支援・D2CおよびECプラットフォーム運営を行う会社です。「人」と「テクノロジー」を組み合わせ卓越した「ECで売るチカラ」で法人向け・消費者向け双方へのビジネスを展開しています。

本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

代表電話番号：03-4580-1365

コーポレートサイト：https://itsumo365.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社いつも

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

広報担当：https://itsumo365.co.jp/contact_03.html

