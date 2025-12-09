勤務地希望制度をはじめとする新たな人事制度の導入について

株式会社ユアテック

株式会社ユアテック（取締役社長 社長執行役員 小林 郁見）は、以下のとおり勤務地希望制度をはじめとする新たな人事制度を導入することといたしましたので、お知らせいたします。

【制度導入の背景・目的】

当社を取り巻く外部環境が刻々と変化するなか、「２０３０ビジョン」(https://www.yurtec.co.jp/ir/pdf/240327_1.pdf)および「中期経営計画（２０２４-２０２８）」(https://www.yurtec.co.jp/ir/pdf/251029.pdf)を達成するためには、企業価値創造の源泉である人財が夢と誇りを持って働くことができる環境整備が重要であると考え、当社は２０２４年１０月１日に、人的資本経営に関する基本方針や主要施策、将来構想を取りまとめた「ユアテック人財戦略」(https://www.yurtec.co.jp/strategy/pdf/241001_01.pdf)を策定いたしました。

この人財戦略に基づき、これまでの延長線上にはない新たな仕組みづくりや環境整備に関する制度・施策を検討し、順次実行・推進しております。

２０２６年４月に導入する新たな人事制度では、社員のライフステージに応じた柔軟な働き方を支援するとともに、適性や志向性に応じたキャリアパス（能動的なキャリア形成）を可能にし、役割と成果に見合った評価と貢献に報いる処遇を行うことにより、社員が自分らしく生き生きと働くことができる職場環境の整備をはかってまいります。

【制度導入のポイント】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148816/table/16_1_cd53a346e4b57eea391daf741eecc671.jpg?v=202512091028 ]

※：２０２５年７月より導入済み（定期人事異動に合わせ先行導入）