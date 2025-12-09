株式会社イービーエムが、パーソナライズウェルネス診断ツール「コエナル」をリリース。6秒の「声」で個性を可視化する新しいカウンセリングを実現

株式会社イービーエム

国内外に美肌の専門店「スキンケアスタジオ」を展開する基礎化粧品会社、株式会社イービーエム（本社：東京都渋谷区、代表取締役 松島榮子）は、物理学者と共同開発した、音声解析による新しいカウンセリング診断ツール「Coenal.（コエナル）」のサービス提供を開始しました。

たった6秒間の声を解析することで、お客様の個性や疲労タイプ、最適な美容・健康法など、パーソナルな情報を12色の色と13タイプで可視化。

延べ2万人の解析データと39年間のスキンケアスタジオ運営で培ったノウハウを基に開発された本システムは、エステティックサロン、美容院、フィットネスクラブ、ブライダルサロン等、業態を問わず、個々のお客様に合わせたサービス提供を行う企業様に、精度高くお客様の潜在的なニーズを引き出すためのカウンセリングシステムとしてご活用いただけます。

また、人材採用や社員間コミュニケーションの円滑化、メンタルヘルス支援など、人事部門での活用にも有効です。

【サービス概要】

サービス名： Coenal.（コエナル）

専用サイト： https://coenal.ebm-co.jp/

【開発の背景】

イービーエムは創業より39年間、国内外に42店舗運営する美と健康の専門店「スキンケアスタジオ」を運営し、女性の美と健康を追求しています。

「肌は心身の鏡である」と考え、美しい肌作りのために、お客様ご自身も気づかないような心身の声を聞き、真に必要なケアをまごころを込めた手あて（手技）でお届けすることを重視してまいりました。

「Coenal.（コエナル）」は、そのような背景から「お客様を深く知る」ことを突き詰め、物理学者 柊木匠氏と共同で開発したパーソナライズウェルネス診断です。延べ450万人以上のお客様との対話から培ったノウハウと、2万人の臨床データから生まれた声紋分析技術を掛け合わせました。

私たちが大切にしてきた、人に寄り添うための傾聴、共感の経験値を可視化したイノベーションです。

個々のお客様に合わせたサービスを提供する多くの業種では、カウンセリングやアンケート等の実施により、お客様の好みや要望、現在の状況などを把握し顧客理解を深める努力が行われます。

しかし、会話や回答からそれらを的確に捉えること、さらにはお客様自身も気づいていない潜在的なニーズを引き出し、最適なサービスをご提供できるか否かは、対応するスタッフの経験や力量によるところが大きく、その正確性や再現性が多くのビジネスで課題となります。

「Coenal.（コエナル）」は、そのようなビジネスにおける課題を捉え、様々な業種において、お客様お一人おひとりに深く寄り添った最適なサービスの提供、顧客満足の向上に貢献します。

基礎化粧品会社イービーエムは、国内外に美と健康の専門店「スキンケアスタジオ」を展開。丁寧なカウンセリングによって導く、個々のお客様に合わせたオールハンドの施術や化粧品を提供している。

【物理学者と共同開発 「Coenal.（コエナル）」とは】

「Coenal.（コエナル）」解析画面イメージ

「Coenal.（コエナル）」は、イービーエムの特許技術を応用した、6秒間の声による診断システムです。（※）

声の周波数からその人の個性、特性を解析し、グラフと解説文でアウトプット。データに基づいた、お客様へのパーソナルなアドバイスを可能にし、経験が少ないスタッフのカウンセリングの精度と顧客満足度を高めます。

また、2,000件以上の体験実績と、お客様の声をもとに改良を重ねた結果、「問題発見」や「リスク判定」にフォーカスする診断ではなく、自己肯定感を高めるポジティブな言葉で結果を言語化することを本システムの特徴としました。お客様とのコミュニケーションを深め、よりよい関係構築を助けます。

簡単な操作で、お客様ご自身での操作も可能なため、カウンセリングスタッフの補助ツールとしてだけでなく、店頭等での無人サービスとしても利用いただけます。

※特許番号：特許第7588445号

発明の名称：音声分析装置、音声分析システム、音声分析方法、及び音声分析プログラム

特許権者：株式会社イービーエム

【解析の流れと分かること】

●解析の流れ

スマートフォンのマイクに向かって自身の名前を6秒間繰り返し発声すると、数秒で周波数を記録。

そこから「本来の特性」「習慣」「今のあなた」の3つの指標で、持っている個性と現在の状態をグラフ化し、13タイプのタイプ分類を行います。

●分かること

- 個性・強み一人一人の個性を13色で表し解説します。お客様の持つ魅力や才能をポジティブな言葉でお伝えできます。- 疲労タイプ本来の特性から、疲れやすいポイントが分かります。疲労タイプからお客様に合ったリフレッシュ方法も解説します。- 最適な美容・健康法お客様の持つ特性と疲労タイプ、現在の状態から最適な美容、健康法を解説します。自社のサービスと掛け合わせ、より満足の高い提案が可能に。- 個性発揮度「本来の特性」と「今のあなた」の指標から、現在の個性発揮度を解説。より自分らしく輝くことへの、お客様の意欲を引き出します。

●その他特徴

- 音声録音はリモートでも取得可能- 外部録音機能で来店できないお客様にもオンラインでのサービス提供が可能。- 2次元コードやURLで診断結果を簡単に共有。スマホやタブレットから閲覧可能。- 簡単な操作で、お客様ご自身で操作する無人サービスとしても利用可能。

●導入可能な想定業種

エステティックサロン、美容院、ネイルサロン、リラクゼーションサロン、ヨガスタジオ、フィットネスジム、アロマサロン、ブライダルサロン、ドラッグストア、百貨店

社員コミュニケーションを円滑にしていきたい企業様 等

その他企業様のニーズに合わせてご提案します。

【なぜ声で分かるのか】

声は声帯の振動によって発生する音であり、声帯は身体と繋がっているので、その振動には心や身体の振動が乗っています。また、声には想いや思考が込められています。つまり、身体の調子や思考などその人のたくさんの情報が読み取れるのが声の振動です。

「Coenal.（コエナル）」は、その声の振動の情報を解析して12色の色の強弱で表し、心理学的に解釈したものです。2万人を超える臨床データによって構築された声紋分析の解釈をさらにイービーエムの知見と合わせ、個性の把握や、健康づくり・美容の領域に応用しています。

【医師によるコメント】

長田 夏哉 （おさだ なつや）先生

総合予防医療クリニック 田園調布長田整形外科 院長

著書に「体に語りかけると病気が治る」など多数。

医師として、身体・こころ・意識の全体をみる全人的医療を実践する中で、声が持つ力の重要性を感じてきました。

コエナルの“声の周波数を用いた個性傾向の分析”は、信頼性のある物理学や心理学という学問の知見を組み合わせた大変面白い取り組みであり、自分では気づきにくい自身の傾向と特性をたった６秒間で「見える化」できる点は、大変興味深いです。

自分の個性や特性と合わない環境や生き方を続けることで、知らないうちに負担を感じることがあります。自身の状態や傾向を見つめる一助として、心身のコンディションづくりに関心のある方にとって活用しがいのあるツールだと考えています。

【今後の展開】

業種問わず、お客様との関係構築や接点づくりを求める企業様へ、最適なプランでサービスの活用をご提案してまいります。

詳細や導入のお問い合わせは以下の専用サイトよりご連絡ください。

詳細を見る :https://coenal.ebm-co.jp/

＜共同開発者＞

柊木 匠 （ひいらぎ たくみ）氏

物理学者／心理学者

九州大学理学部物理学科入学、同大学大学院にて修士学位を取得。企業経営の最前線で約20年活躍後、約1万人を超えるデータを基に、声からその人の個性を導き出すボイステックを確立。TED×Hakata登壇、メディアにも多数出演。著書『スピリチュアルと物理学』『私は宇宙のかけら』

＜企業情報＞

株式会社イービーエム

1987年創業の基礎化粧品会社。一人一人の肌に真に適した化粧品の販売、アフターフォロー、スキンケアサービスの提供を行うスキンケアスタジオを国内外に42店舗展開し、通信販売事業、卸事業も行う。自社商品はスキンケアスタジオで直に触れさせていただいた肌の変化や使用したお客様の声といった、お客様の実例や今のニーズを反映し開発している。

また、人材開発においても、創業より一環して顧客一人一人に深く関わる人材の育成を重視。独自の教育システム「EBM学院」で、肌状態に影響する顧客の「心」まで癒やすことのできるスキンケアアドバイザーの育成を行う。また、医師による皮膚理論や健康アドバイスに関する教育等を取り入れ、科学的根拠に基づいたアドバイスと、お客様の心情に寄り添うサービスで、心身両面から美と健康のサポートの出来るスキンケアアドバイザーを育成している。

●受賞実績

VS28スキンケアスタジオ 「オリコン顧客満足度ランキング(R)フェイシャルエステ 優秀企業」16年連続獲得 アジアHonesty Award2019 「アジアTOP100ブランド賞」「商品賞」「企業賞」「企業家賞」4賞受賞 担当者（本件に関するお問合せ先）

●ヒフの日

イービーエムは、月に１度、肌としっかりと向き合うきっかけを持っていただきたい。美肌になることで気持ちも明るく、笑顔を咲かせて欲しいという想いで、毎月12日を「ヒフの日」として肌をいたわる習慣を広げています。

※「ヒフの日」は株式会社イービーエムの登録商標です。

【会社概要】

社名:株式会社イービーエム

本社所在地:東京都渋谷区神宮前4-29-3 表参道ビル6F

代表取締役:松島榮子

設立:1987年

HP:https://www.ebm-co.jp/