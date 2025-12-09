DTアクシス、追加資金調達実施のお知らせ

DTアクシス株式会社

DTアクシス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小島尚之）は、アクシル・キャピタル（注1）を新たな引受先として、第三者割当による追加資金調達を実施しました。これにより創業以来の累計調達額は約15億円となりました。

今回調達した資金は、リフトンD(R)️のリアルワールドエビデンス取得に向けた臨床・実務展開の加速や周産期うつ病の治療を目的とした非薬物的介入プログラムの研究開発（注2）に投資を行う予定です。

今後もDTアクシスは、実用的で安全性の高いデジタルヘルスソリューションの創出を通じて、社会的課題の解決に取り組んでまいります。

【重要なお知らせ】

このプレスリリースに掲載されている製品に関する情報は、弊社から推奨するものではなく、プロモーションや広告に該当するものではありません。

このプレスリリースに掲載される製品に関するすべての情報は、医学的なアドバイスを目的として提供しているものではなく、またかかりつけの医師などの指示の代用になるものでもありません。

【商標について】

「リフトンD(R)️」は、DTアクシスの登録商標です。

【注釈】

注1 アクシル・キャピタルは、東京に本社を置くバイオメディカル＆ヘルスケアテクノロジー投資特化型のベンチャー・キャピタル・ファームです。

詳細を見る :https://www.axilcapital.com/

注2 プレスリリース：DTアクシス、名古屋市立大学・京都大学と周産期うつ病に対する非薬物的治療アプリの共同研究開発に関する覚書を締結

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000168748.html