休日の贅沢感 にんにくが主役になる！ＳＳＫ 休日のガツンとにんにくタレッシング　新発売

エスエスケイフーズ株式会社（本社：静岡市葵区）は、日頃ご愛顧いただいている「ＳＳＫドレッシング（バラエティフレーバー）」に新味として「ＳＳＫ 休日のガツンとにんにくタレッシング」を発売致します。

出典：Freeazy（2025年10月実施）対象者：10～80代男女 ｎ＝145 （女性：71人、男性：74人）

年々暑さが増し長引く夏に、スタミナがつく料理として「にんにく料理」の需要は高まっております。

にんにくが好きな人は多く、美味しさだけでなく、健康・スタミナアップ・疲労回復を期待して食べている方が多いです。

にんにく好きの人でしっかりとしたにんにく感を求める方がいるものの、においを気にして平日は我慢し、休日・休前日に食べる人が多いため、本品は休日・休前日に、「にんにく」を思いきり楽しむことができる商品として発売致します。

「ＳＳＫ 休日のガツンとにんにくタレッシング」は、きざみにんにく・おろしにんにく・ガーリックパウダーの３種のにんにくを使用した、食欲をそそる香りとパンチのある味わいがやみつきになる、たれ＆ドレッシングです。豚しゃぶサラダや餃子、唐揚げ、炒め物や焼肉のたれとしてもお使いいただけます。

美味しさのポイント！

■店頭発売日：2026年2月17日（火）

