東京商工リサーチが厳選した優良企業のみが掲載の「エラベル関西版2027」「エラベル北陸版2027」本日発売！

株式会社東京商工リサーチ（本社：東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル、代表：河原 光雄）は、本日 2025年12月9日（火）に信用調査ならではの目線で選んだ地元の優良企業を紹介する「エラベル関西版」「エラベル北陸版」をオンラインショップで発売開始しました。有名大学等にも配布し、就活生に向けて広く読まれている情報誌です。

【TSRオンラインショップ】https://shop.tsr-net.co.jp/(https://shop.tsr-net.co.jp/)

エラベルとは

エラベルは、地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です。TSR独自の企業分析法により、公正・中立の立場で優良企業を紹介。インタビュー記事や企業ランキング等、情報誌独自のコンテンツも多数掲載しています。学生さんは就職のための企業研究ツールとして、ビジネスマンは取引先開拓のための情報源としてご活用ください。

エラベルに掲載されている「優良企業」の基準

株式会社東京商工リサーチが実施する企業調査で評点が55点以上の企業かつ⾮上場の企業から厳選して掲載しています。

「評点」とは、対象企業を「経営者能力」「成長性」「安定性」「公開性・総合世評」の4つの視点で評価するTSR独自の指標です。その総合点を5つのランクで位置づけています。

「エラベル関西版2027」掲載内容

「エラベル関西版」では東京商工リサーチが厳選した近畿２府4県の優良企業を紹介！経営者の考えがわかるインタビュー記事や先輩・採用者からのメッセージ、自社アピールなど掲載され就活に役立つ内容となっております。

＜掲載内容＞

- 経営者インタビュー67社- 優良企業ガイド161社- 特集記事- 価格:1,320円(税抜1,200円)

「エラベル北陸版2027」掲載内容

「エラベル2027北陸版」は（富山、石川、福井）に本社をおく地元の優良企業を紹介しています。

(1)経営者インタビュー

(2)優良企業ガイド

(３)「2期連続増収・増益元気カンパニーファイル2026＆TSRデータベース精選200社」

(4)「地域別売上高ランキング」

などの特集記事を組んでおります。就職のための企業研究として、是⾮、ご活用ください！

価格:1,320円(税抜1,200円)

私たち東京商工リサーチ(TSR)は、「企業情報のプロフェッショナル」です。1892（明治２５）年創業 の日本最古の信用調査会社で、2026年に134年目を迎える企業です。1974年に企業情報データベースサービスを、1999年にはインターネット企業情報サービスを、いち早く開始。絶えず革新に努めて、時代のニーズに応えています。



現在全国で82カ所の事業所を構え、2,035名の従業員がいます。信用調査などを通じて収集した全国の企業データは475万社超におよび、日々蓄積を続けています。



取り扱うのは、国内の企業データだけではありません。世界最大の企業データを保有するアメリカの信用調査会社Dun and Bradstreet （D&B）と国内独占販売権を締結しているため、TSRが持つ国内屈指の企業データとD&Bの企業データを、ワンストップで提供できる体制を確立。全世界240カ国超、6億件超の企業情報を提供し、国際取引を支援する情報提供にも貢献しています。



【会社概要】



社名：株式会社 東京商工リサーチ



本社所在地：〒100-6810東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル代表取締役：河原 光雄



事業内容：



【調査事業】



企業信用調査 / 海外企業調査 / 市場調査 / 各種経済調査



【情報事業】



企業情報取材・配信 / 倒産情報取材・配信 / M&A情報取材・配信 / セミナー開催 / 講演



【データベース事業】



インターネットを介した企業関連情報提供サービス / 電子データや紙媒体による企業関連情報提供サービス



【出版事業】



雑誌 / 書籍 / ビデオ / CD-ROM設立： 1933（昭和8年）5月 HP：https://www.tsr-net.co.jp/