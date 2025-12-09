建設機械用部品を扱う専門商社として50年以上愛され続ける株式会社マクシスコーポレーションが、AI×データで営業現場を進化！戦略的データ活用の実現を目指し「Srush AI」を導入！

株式会社Srush

中堅・中小企業のデータ活用推進に取り組む株式会社Srush（東京都品川区、代表取締役：樋口 海）は、株式会社マクシスコーポレーション（東京都港区、代表取締役社長：本多康人）に対し、営業現場のデータ活用に向けて対話型データ分析AIエージェント「Srush AI」の提供を開始しました。

◆導入の背景◆

株式会社マクシスコーポレーションは、鉄鋼商社「株式会社メタルワン」の関連会社として、重機部品・建機部品と特殊鋼・構造用鋼・工具鋼の総合商社事業を展開しています。鉄材事業においては国内有数の加工・物流拠点網で、材料調達から切断・加工・処理・仕上げまで一貫対応し、幅広いニーズに応えます。建機部品事業においては、常時1万点を超える部品をストックし、お客様への迅速な供給を実現しています。

同社では、取り扱う商品の販売データをすべて基幹システム上で管理していますが、商品種別ごとの詳細な分析は各営業担当が個別に行っており、営業活動との兼ね合いから、過去比較や顧客分析、その要因分析に十分なリソースを確保できない状況が続いていました。 加えて、戦略や戦術をスピーディーに立案し改善アクションへつなげたい一方で、分析プロセスの属人化が進み、組織全体として分析にかかる工数が増加していることも課題となっていました。

過去数年分の販売実績や予算データ、各種マスタを活用し、支店別・個人別の売上分析や顧客分析、商品分析を効率化して資料作成時間を削減したい一方で、戦略立案の土台となる分析は、その品質も重視したいと考えています。

このような営業現場のジレンマを解消するため、対話型データ分析AIエージェント「Srush AI」の導入を検討。トライアルにて「戦略立案を支えるような分析品質を備えている」とご評価を受け、正式にご導入いただきました。

◆導入に向けたマクシスコーポレーション様のコメント◆

株式会社マクシスコーポレーション 建機部品事業部 営業企画部 業務推進課 島田 英夫 様

弊社建機部品事業部は取り扱い商品点数が多く、基幹システムで基本的な業務と販売分析を行ってきました。

しかし、分析業務の習熟度には個人差が大きく、統一された手法が確立されていませんでした。

業務推進課では、営業所員とコミュニケーションを取る中で、分析作業を負担に感じているという意見を収集していました。

そのような状況の中、展示会でご縁のあったSrush社からご連絡をいただき、トライアル利用が可能であれば検討したいとお答えしました。本来トライアルを実施されていないとのことでしたが、特別に1ヵ月間のトライアル期間を設けていただき、私としてはデータ入力の簡便性と分析結果の即時性に可能性を感じました。

その後、営業部門にもトライアルに参加してもらいました。日常的な資料作成業務の効率化が図れることに加え、従来の分析手法では見落としがちだった新たな気づきが得られるという評価を受けたため、導入を決定しました。

弊社におけるAI活用は、まだ始まったばかりです。このたびのSrush AI導入が、当社のDX推進における第一歩となることを期待しております。

株式会社マクシスコーポレーションについて

■会社概要

会社名：株式会社マクシスコーポレーション

本社所在地：東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル2F

代表者：本多康人

設立：1996年4月1日

事業内容：

・建機部品事業

・鋼材事業

URL：https://www.maxis.co.jp/(https://www.maxis.co.jp/)

株式会社Srushについて

Srushは、「データを誰にとっても身近なものにする」を掲げ、「Srush AI」を軸に、ノーコードでデータを統合・可視化できる「データ統一クラウド」、データ活用を支援する「伴走サポート」、データを自在に操る人材を排出する「データ人材育成プログラム」の３つを展開しています。2025年4月には福岡に九州支社を開設し、地域の中堅・中小企業への支援を本格化しています。

https://www.srush.co.jp/(https://www.srush.co.jp/)

■会社概要

会社名 : 株式会社 Srush（Srush Inc.）

所在地 : 東京都品川区西五反田 8-4-13 五反田JPビルディング 2F

代表者 : 樋口 海

設立：2019年11月21日

事業内容：対話型データ分析AIエージェント「SrushAI」を中核に、データ統一クラウド、データ活用伴走サポート、データ人材育成プログラムの企画・開発・運営・販売を一体的に提供

コーポレートサイト：https://srush.biz/

■代表経歴

樋口 海

NTTの法人営業部にて大手自動車を担当、グローバルインフラの導入に従事し、全社表彰や最高評価を受賞。退職後、シンガポールにて日系製造業の営業戦略を担当。帰国後、製造業向けSaaSを提供する会社の立ち上げを経て、代表取締役として株式会社Srushを共同創業。

早稲田大学卒、一橋大学大学院商学研究科修了(MBA)