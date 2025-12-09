次世代の育成 職場体験の意義 中学生が「仕事」を問い直す対話の場「そふぃトーク」から見えたもの

株式会社ソフィア

地域・産業界・教育機関の連携を軸にした人材育成の仕組みづくりを行う 株式会社ソフィアクロスリンク（島根県松江市東本町３丁目６番地、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィアクロスリンク）は、関連会社株式会社ソフィアにドルトン東京学園中等部2年生を招き職場体験(https://www.sofia-inc.com/blog/18106.html)を行いました。10代の生徒さんから見た職業観をどのように見出したのでしょうか。



■変化する時代に求められる新しい「働き方」



職場体験が問いかけるもの

2025年11月17日(月)、ドルトン東京学園中等部2年生たちは、保育園、病院、メディア、書店、イベントプラニング、コンサルティング、スポーツジム、建築設計など、幅広い分野での職場体験に参加し、それぞれの現場で「働く」ということの多様な姿に触れました。

わたしたちの行った哲学対話で探る「仕事とは何か」は、その中でも特にユニークな試みだったのではないかと思います。



仕事を「体験する」だけでなく本質に切り込むことこそが、ドルトン東京学園が大切にする主体的な学びとの共通点なのかもしれません。

それぞれの「職業観」を携えて

職場体験に先立ち、2人の考える仕事とは「稼ぐための手段」「仕事は互いを満たし合えるものだと考えている」＿＿しかし同時に「他にはどんな意味合いがあるのか、話を聞いて知りたい」という探究心も抱いていました。

一方の「仕事は互いを満たし合えるものだと考えている」としつつも、現実的な疑問があったと話しています。＿＿「好きなことを仕事にしても給与が高くないこともある。どう折り合いをつけているのか。熱意のない人も含めて、どんなふうにモチベートしているのか」という不安の答えを探しています。

仕事とは何か

ドルトン東京学園には、「ぶっちゃけ、ドルトーク」という独自の取り組みがあります。

例えば、生徒側の意見として「課題が多すぎる!」といった本音も飛び交うこの場は、互いの価値観を知り、理解を深める貴重な機会となっています。

株式会社ソフィアの担当者がこの話を聞き、「哲学対話」の手法を提案したところ、2人から「同じようなことを学校でもやっています!」という反応がありました。こうして生まれたのが、職場体験版「ドルトーク」、その名も「そふぃトーク」です。

ソフィアは、「それぞれ考え方の異なる社員がいるので面白い。哲学対話の中で、多くの人の話を聞いたり、価値観を知ることができるのではないか」という点に着目し、学校での対話文化と、企業での多様な価値観の2つが交わることで、生徒たちの職業観はどう変化するのか。ソフィアにとっても新しい学びの場が始まろうとしていました。



■ 問いを持って、企業の扉を開く



対話が開く、新しい視点

「そふぃトーク」では、様々なバックグラウンドを持つ社員たちとの対話が繰り広げられました。

仕事への向き合い方、モチベーションの源泉、やりがいと報酬のバランス--それぞれの社員が語る言葉には、それぞれの人生と価値観が凝縮されています。

「稼ぐための手段」「互いを満たし合えるもの」とい職業観。これらの視点は、社員たちの多様な経験談と交わることで、より深く、より豊かなものへと変化していったのではないかと思います。

対話は続く



職場体験を終えた2人は、「自分たちの中での仕事の新しい定義」を見出すことができたでしょうか。おそらく、明確な「答え」を得たというよりも、より多くの「問い」を持ち帰ったのではないかと思います。

当初の目標は○○だったとして、この体験を通じて「仕事とは何か」という問いに触れ、すぐには出せない大きなテーマについて考え続けるきっかけになり、唯一絶対の答えなどない問いに向き合うための種まきになっていれば幸いです。

大切なのは、自身に問い続けること。対話し続けること。その先にある自分なりの答えを更新し続けることです。

この日行われた「そふぃトーク」によって「ぶっちゃけ、ドルトーク」の精神は企業の中で花開き、そしてまた学校へと戻っていきます。この循環の中で、生徒たちの職業観はこれからも成長し、やがて社会に踏み出す一助になればと思います。

リンク集

2024年職場体験レポート

次世代の育成 職場体験の意義 中学生自ら考えるキャリア観 その目的と理解とは(https://www.sofia-inc.com/blog/15181.html)

ソフィアクロスリンク公式サイト :https://sofia-crosslink.com/