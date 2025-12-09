株式会社メドレーが「バクラク」を導入。API連携を活用し、事業拡大に耐えうるシームレスなバックオフィス体制を構築。

株式会社LayerX

すべての経済活動のデジタル化を目指す株式会社LayerXは、業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」シリーズが、株式会社メドレー（代表取締役社長 瀧口浩平、以下「メドレー」）に導入されたことをお知らせします。

概要

「バクラク」シリーズは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。

この度、医療ヘルスケア領域でテクノロジーを活用した事業を展開する株式会社メドレーに「バクラク申請」「バクラク経費精算」「バクラク請求書受取」「バクラクビジネスカード」が導入されました。

メドレーでは、業務単位でシステムがサイロ化していたことで手続きが煩雑化し、業務効率や内部統制の点で課題を抱えていました。

今後のM&A・グローバル展開を見据えた業務フローのアップデートに伴い、全社で統一した事前申請システムとスムーズに連携し、現場から管理部門まで一気通貫の処理を可能にする点が評価され、「バクラク」シリーズの導入が決定しました。

導入の背景・導入後の期待効果の詳細は下記の通りです。

１.煩雑なシステム分断を解消、他社システムとのAPI連携でシームレスなフロー構築を実現

従来は、事前申請を行う際は申請内容別に、支払管理においても支払方法別に異なるシステムを利用していました。そのためフローが煩雑で、人為的なミスなども発生しやすい状況でした。

メドレーでは「バクラク」シリーズ導入に伴い、申請フローをゼロベースで再設計しました。まず分散していた事前申請システムを統一。さらに、API連携により事前申請データをバクラクと同期させることで、後続の支払申請や経費精算をバクラクに集約する形を実現しました。これにより、散在していたデータや業務がシームレスにつながり、統一されたフローを確立しました。

さらに、グループ会社も合わせて「バクラク」シリーズを利用することで、グループ全体の支出管理の一元化を実現しました。

２. M&Aによる事業拡大やグローバル展開を推進するバックオフィス体制の構築をサポート

メドレーでは、M&Aによる事業拡大やグローバル展開に伴う支払管理への対応が課題となっていました。

バクラクは、M&A後のシステム統合や、グローバルにスケールするバックオフィス体制の構築をサポートする機能が揃っています。

例えば、人事情報マスタシステムとのAPI連携に対応しており、組織変更などにも手間なく対応可能です。また、関係者が多いグループ企業では、通常の承認フローに加えてイレギュラーな承認経路が発生することがありますが、その場合もワンクリックで承認者の追加・変更ができます。

その他、同一のURL・ID・パスワードで「バクラク」シリーズ全てにログイン可能なことや、直感的なUIも好評いただいています。海外法人向けに英語表記にも順次対応しています。

３.「国内トップクラス」の不正利用防止機能※と高度なガバナンスを保ちつつ柔軟なカード利用を実現

メドレーでは従来、全てのバーチャルカードを経理担当が管理し、決済で利用したい場合は、都度本社の経理担当に依頼して対面で手続きをする必要がありました。

「バクラクビジネスカード」は、取引先の制限や限度額などをカードごとに柔軟に設定でき、不正利用防止機能が豊富なことから、各組織・部署や利用するサービスごとにバーチャルカードを発行する運用に変更しました。

経理担当者が集中管理していた運用から組織の上長管理へシフトしたことにより、カード利用時の手続きが簡略化され、本社以外の拠点でもカード利用がしやすくなっています。

「バクラクビジネスカード」は国内トップクラスの不正利用防止機能※を有しており、500超に及ぶサービスから利用先を指定／制限することで、目的外利用や不正な経費利用を未然に防ぎ、コーポレート・ガバナンスを大幅に強化します。※2025年6月時点、当社調べ

さらに、カード単位で利用上限金額／利用期間／通貨の制限も可能です。これらの機能を通じて、より安全なカード運用を実現します。

バクラクではこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。

株式会社メドレー 執行役員ファイナンス統括部 Accounting & Tax室長 沖山大樹様 コメント

当社では、インボイス制度が始まる直前に他社の請求書受取サービスを導入しましたが、この際からバクラクは候補に挙がっていました。サービスとして大変魅力的だったものの、事前稟議、経費精算、クレジットカード等で、既に導入済みのサービスがあり、バクラクとの機能重複感から、インボイス及び電子帳簿保存法へミニマムに対応する方針とし、見送りました。

それ以降、会社規模が順調に拡大していく中で、事前稟議から会計システムまでシームレスに連携しない状況が、業務効率・ガバナンス両面で課題感が深くなり、業務プロセスの抜本的な見直しを行いました。その検討中に、バクラクのAPI開発が進み、当社の導入している汎用WFと連携が可能となることを伺い、長年の課題解決への確信を得て、すぐにバクラクへの移行を決めました。

LayerX社では、既に「勤怠」「給与」の人事系のサービスも展開されていますが、後続で経理が関係する業務も多いため、さらなる生産性向上に向けて、関連サービスの拡充を期待しております。また、当社でも生成AI活用を進めているため、「AI申請レビュー」がより機能が強化されていくことを心待ちにしています。

株式会社メドレー 概要

「医療ヘルスケアの未来をつくる」というミッションのもと、「病院や行政による持続可能な医療」「患者やそのご家族にとって納得できる医療」、それぞれの実現を目指し、医療ヘルスケア領域でテクノロジーを活用した事業を展開しています。

名称：株式会社メドレー

代表者：代表取締役社長 瀧口 浩平

所在地：東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー13F

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。 AI SaaS「バクラク」事業、Fintech事業、「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

