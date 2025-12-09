マーケットワン、持続可能な成長に向けインシデント管理体制を刷新～実効性のある体制構築をニュートン・コンサルティングが支援～

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は2025年12月2日、マーケットワン様による「インシデント管理プロセス構築・改善サービス」の導入事例を公開しました。

▼導入事例の詳細

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/marketone.html

代表社員 山田 理英子 様（写真中央）、執行役 経営管理兼人事管掌 水野 亮 様（写真左）、執行役 事業開発管掌 大橋 慶太 様（写真右）。

※所属先および役職名は、プロジェクト当時のものです。

◆マーケットワン様による導入事例の概要

クライアント企業の挑戦・変革を支える立場としての使命

マーケットワン様は、BtoBマーケティングに特化したコンサルティングサービスを展開する企業です。製造業やIT分野の企業を中心に、戦略設計から施策実行までを支援し、クライアントの事業成長に伴走しています。また、世界9カ国に拠点を持つ「MarketOne International」のアジア初拠点として設立された同社は、グローバルネットワークを活かした海外展開支援にも力を入れています。

挑戦と変革を支援する立場であるマーケットワン様は、常に新しい事業機会と向き合う一方で、想定外の出来事にも直面する可能性があります。これまでも不測の事態には迅速に対応し、再発防止に努めてきました。しかし、さらなる成長を見据える今、組織としてのインシデント耐性を一段と高める必要があると判断。そこで既存の体制を見直し、強化に向けた取り組みを開始しました。

リスクと適切に向き合う基盤を強化し、さらなる挑戦と発展へ

マーケットワン様はまず、経営層が目指す会社像を明確化し、「挑戦は常にリスクを伴う。だからこそリスクは共有し、学びに変えよう」という行動原則を設定。この原則を軸に、部門長・マネージャー層向けのリスクマネジメント研修を実施し、現場での意識醸成を図りました。さらに、「プロジェクト開始前チェックリスト」や「インシデント管理シート」などのツールを導入し、日常業務の中でリスクを可視化・共有できる仕組みを構築。これらの取り組みを継続的に運用するため、半期ごとに課題などを共有・議論する「リスクマネジメント委員会」も設置しました。こうして、リスクと前向きに向き合いながら成長を続けるための実効的な基盤が整いました。

これらの仕組みを支えるのは、少数精鋭の組織ならではの高い当事者意識です。マーケットワン様では、以前から全員がリスクマネジメントに責任を持ち、主体的に行動してきました。今回のプロジェクトでは、その意識を全社方針として体系化し、「有事には会社として何を行い、何を行わないのか」「どのレベルのインシデントに誰が対応するのか」といった判断基準を明確に定義。全社員が共通の認識で動ける体制へと進化しました。

▼導入事例の詳細

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/marketone.html

◆「インシデント管理プロセス構築・改善サービス」とは

いざという時に機能する、頑丈な体制づくりを支援

インシデント管理は、リスクマネジメントの中核となる要素です。本サービスでは、組織の特性に適したインシデント管理体制の構築・改善をサポート。インシデント定義の見直しやプロセス設計、モニタリングなどを通じて、実効性のある体制づくりに伴走します。また、幅広い支援実績と知見をもとに、体制構築のヒントになる事例もご紹介します。

本サービスの流れ（例）

▼サービスの詳細

https://www.newton-consulting.co.jp/solution/erm/incident_improvement.html

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2024年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,100社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/