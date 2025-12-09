MUFG Startup Summit 2025 ピッチイベントにREXEV代表の渡部 健が登壇

株式会社REXEV

株式会社REXEV（本社：東京都千代田区、代表：渡部 健、以下 REXEV）は、2025年12月16日（月）および17日（火）に開催される「MUFG Startup Summit 2025」内のピッチイベントに登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、三菱UFJ銀行がスタートアップ企業との協業を加速させることを目的に開催するものです。REXEVは、Day1のスタートアップピッチのうち、環境・エネルギー領域にて登壇いたします。

REXEVは、EVを活用した独自のエネルギーマネジメント技術により、再生可能エネルギーの導入拡大と、企業の脱炭素化を同時に実現するソリューションを展開しています。今回のピッチイベントを通じて、当社のビジョンと具体的な協業機会を提示し、MUFGグループをはじめとするさまざまな企業との連携を深めてまいります。

■REXEV登壇者紹介｜代表 渡部 健

住友商事株式会社にて中東、アフリカ、欧州向けの電力関連商材貿易実務やプラント建設プロジェクト業務を担当。子会社での発電所の開発業務、電力需給管理業務や小売営業など幅広く担当。2009年に株式会社エナリスへ入社、執行役員、取締役、常務取締役を歴任し、経営企画や新規事業開発などを担当。上場担当役員として2013年に東証マザーズ市場上場。2016年にKDDI株式会社との資本業務提携、2017年3月の定時株主総会にて取締役を退任し執行役員就任。2019年1月、株式会社REXEVを設立、代表に就任。

株式会社REXEV 広報担当

Tel：03-3525-8008 E-mail：info@rexev.co.jp

