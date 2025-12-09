【12/11リフレッシュOPEN!!】『チーズ』づくしの新コースや食後のスイーツ『ジェラート』が新登場！串揚げ・串天ブッフェ くし葉 横浜ワールドポーターズがさらに充実の食べ放題に生まれ変わります！
さらに充実♪串揚げ・串天食べ放題！
みなとみらいを一望できる最高のロケーションで、定番の串から変わり種の串まで、たっぷりのお野菜、魚介やお肉などの串揚げと串天が食べ放題で楽しめる『串揚げ・串天ブッフェ くし葉 ワールドポーターズ店』。
2025年12月11日（木）にてリフレッシュOPEN！
新たな新メニューが登場いたします！
新メニューのご紹介
チーズに溺れる！『チーズ三昧コース』が新登場！
野菜・肉の定番串、タコ焼きやシューアイスなどの変わり串に加え、チーズ三昧コースでは『カマンベールチーズ』・『チーズINハンバーグ』などのチーズ串が登場！
カマンベールチーズ
チーズINハンバーグ
さらに！串揚げ以外にも『チーズフォンデュソース』が食べ放題！
色々な串をディップしてまさにチーズまみれ！
チーズ好きにはたまらない！チーズに溺れる至福のコースとなっております。
チーズフォンデュソース
食べごたえ満点！『ジャンボ』なラインナップも登場！
プレミアムコースでは、チーズ串のラインナップに加え、3種類の『ジャンボ』串も登場！
ジャンボ海老串
ジャンボ牛串
ジャンボ豚串
チーズフォンデュソースとも相性抜群！
チーズの海にダイブさせて頬張れば、幸福感が一層高まります！
選べる幸せ♪『プレミアム ジェラート』が仲間入り♪
くし葉では、食後の楽しみも充実！
揚げたてを味わえる『ハッピードーナツ』や『クレープ』など、セルフメイクスイーツが大人気！
そして、今回、ひんやりとお口を整えてくれる♪『プレミアムジェラート』が登場！
『濃厚バニラ』や『ローストピスタチオ』など、7種類からお選びいただけます！
❖各コースで選べる数が異なります。詳しくはHPをご確認ください。
❖スタンダードコースではご利用いただけません。
ぜひこの機会に、より充実した「くし葉」で至福のひと時をお過ごしください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【店舗情報】
・店舗名：串揚げ・串天ブッフェ くし葉 横浜ワールドポーターズ店
・住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1 横浜ワールドポーターズ5Ｆ
・電話番号：045-226-3316
・予約サイト：https://x.gd/XSVfS
