【12/11リフレッシュOPEN!!】『チーズ』づくしの新コースや食後のスイーツ『ジェラート』が新登場！串揚げ・串天ブッフェ くし葉 横浜ワールドポーターズがさらに充実の食べ放題に生まれ変わります！

ニラックス株式会社
くし葉のHPはこちら :
https://nilax.jp/store/51


さらに充実♪串揚げ・串天食べ放題！

みなとみらいを一望できる最高のロケーションで、定番の串から変わり種の串まで、たっぷりのお野菜、魚介やお肉などの串揚げと串天が食べ放題で楽しめる『串揚げ・串天ブッフェ くし葉 ワールドポーターズ店』。




2025年12月11日（木）にてリフレッシュOPEN！


新たな新メニューが登場いたします！



新メニューのご紹介



チーズに溺れる！『チーズ三昧コース』が新登場！



野菜・肉の定番串、タコ焼きやシューアイスなどの変わり串に加え、チーズ三昧コースでは『カマンベールチーズ』・『チーズINハンバーグ』などのチーズ串が登場！



カマンベールチーズ

チーズINハンバーグ

さらに！串揚げ以外にも『チーズフォンデュソース』が食べ放題！


色々な串をディップしてまさにチーズまみれ！


チーズ好きにはたまらない！チーズに溺れる至福のコースとなっております。



チーズフォンデュソース


食べごたえ満点！『ジャンボ』なラインナップも登場！

プレミアムコースでは、チーズ串のラインナップに加え、3種類の『ジャンボ』串も登場！



ジャンボ海老串

ジャンボ牛串

ジャンボ豚串

チーズフォンデュソースとも相性抜群！


チーズの海にダイブさせて頬張れば、幸福感が一層高まります！



選べる幸せ♪『プレミアム ジェラート』が仲間入り♪

くし葉では、食後の楽しみも充実！


揚げたてを味わえる『ハッピードーナツ』や『クレープ』など、セルフメイクスイーツが大人気！





そして、今回、ひんやりとお口を整えてくれる♪『プレミアムジェラート』が登場！


『濃厚バニラ』や『ローストピスタチオ』など、7種類からお選びいただけます！



❖各コースで選べる数が異なります。詳しくはHPをご確認ください。


❖スタンダードコースではご利用いただけません。





ぜひこの機会に、より充実した「くし葉」で至福のひと時をお過ごしください。


皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



【店舗情報】
・店舗名：串揚げ・串天ブッフェ くし葉 横浜ワールドポーターズ店
・住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1 横浜ワールドポーターズ5Ｆ
・電話番号：045-226-3316
・予約サイト：https://x.gd/XSVfS



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp


事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務